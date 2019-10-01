Если выбирать сегодня топ-10 самых востребованных российских киноактрис, Катерина Шпица в него обязательно войдет. Судите сами. Роли в фильмах "Экипаж", "Поддубный", "Метро", "Елки", сериалах "Актриса", "Куприн. Яма", "Молодая гвардия", "Ласточкино гнездо", "Старая гвардия", "Желтый глаз тигра" и других. Две последние ее работы - сериалы #Dетки и "Полярный-17". Первый вышел в онлайн-кинотеатре ОККО уже 1 октября и 7 октября появится в соцсети "ВКонтакте", второй готовится к выходу на ТНТ в октябре. Однако обозреватель "РГ" поговорила с Катериной Шпицей не только об этих проектах.

Нужно ли красивой девушке думать?

Катерина Шпица: Конечно.

Нужно ли актрисе быть умной?

Катерина Шпица: А вот это занятный вопрос. Думаю, жизнь умных актрис многограннее, сложнее и интереснее в итоге.

Вы явно относитесь к таким, и это не только мое мнение. Но это не мешает? Вы, как актриса, можете, например, оценить работы коллег, как они это воспринимают?

Катерина Шпица: Чаще всего ум я применяю не для оценок работ коллег, а в своей работе и прочей жизнедеятельности. Для меня мозг, конечно, не помеха. Возможно, это бесит кого-то, но тогда нам попросту не по пути, и рядом мы не задерживаемся. Ум не равен мудрости. И пока еще у меня ее не хватает , чтоб не раздражаться от глупости, которая, например, делает человека профнепригодным, а он все равно занимает не свое место. Мне очень радостно иметь реноме умного человека. Я считаю себя справедливой, доброй, но довольно жесткой. У меня "зубастые" мозги. При этом я понимаю, что не лишена своих недостатков, которые есть у нас у всех. Мы все живые люди и дети своих родителей. Мы несем всю историю развития рода и характерных особенностей только наших семей. Так что и у моих достоинств есть свои оборотные стороны. Но при этом в профессию я вкладываюсь максимально, и так, наверное, создается свой круг общения. Я бы сказала, что круг единомышленников образуется из людей, которые сочтут достоинством то, что бездумная толпа посчитает недостатком.

Скоро на ТНТ выйдет сериал "Полярный-17". Вы в третий раз снимаетесь с Михаилом Пореченковым - были фильмы "Поддубный", "Куприн. Яма", теперь - новая история. Насколько Пореченков разный как партнер во всех этих проектах?

Катерина Шпица: Как партнер он одинаково комфортный. Очень профессиональный человек, с чувством меры, тонко чувствующий образ. Достаточно внимательный, готовый к экспериментам.

А что значит, когда между актером и актрисой возникает химия? Между вами, судя по всему, она есть.

Катерина Шпица: По-моему, актерская химия в дуэте мужчины и женщины - это родство сознаний, восторг сосуществования в кадре, тонкая сексуальность взаимодействия, лишенная плотского воплощения, энергия созидания без соединения тел. Мы в жизни выбираем друг друга по запаху, если говорить о чистой физиологии. Не может быть такого, чтобы в любящей паре партнерам не нравился аромат тела друг друга. Вот актерская химия - это нечто сочетающее совпадение на физиологическом уровне с творческой энергией. Когда люди в кадре вдохновляют друг друга, воодушевляют. Когда происходит синтез усилий и обязательно синергия. И когда актерская химия возникает, вокруг начинает вибрировать пространство. Все получается легко - идут идеи и случается море полезных совпадений, ощущается прилив сил. И ты понимаешь, что сам человек, в отрыве от творчества тебе симпатичен. На этой основе часто рождается дружба, срок жизни которой - съемочный период. А иногда она простирается и дальше. Бывает, между партнерами в процессе работы фоном чувствуется физиологическое влечение. Распространенный феномен, как мне кажется. Но тут надо уметь не перепутать сонастройку с чувствами, и оставлять химию на площадке до следующего съемочного дня.

Актерская химия в дуэте мужчины и женщины - это родство сознаний, восторг сосуществования в кадре, тонкая сексуальность взаимодействия, лишенная плотского воплощения, энергия созидания без соединения тел.

Как быть, если, наоборот, с партнером на площадке химии не возникает, а по роли надо его любить? Или, наоборот, он нравится, а нужно - ненавидеть?

Катерина Шпица: Актерская химия - это большой бонус. С ней просто легче. Когда ее нет - вот тут и проявляется все насущное мастерство. Для меня это никогда не сложно. Бывают ситуации, когда искры летают и разбор сцены проходит всегда словно под девизом: "Да-да, точно, я то же самое хотел сказать и сделать". А бывает, когда консенсус находится с трудом и нужно приложить много усилий, чтобы найти эту общую "колею", по которой покатятся "два колеса": преодолеть все законы душевной физики, притереться и покатиться. Просто иногда это очень легко, а иногда получается не с лету. Но если люди обладают критическим мышлением и чувством юмора, если они не слишком серьезно относятся к себе, тогда взаимопонимание возникает.

Что для вас было сложным в процессе съемок "Полярного-17"? Снимали же на морозе, на Севере.

Катерина Шпица: Снимали в Кировске и в павильонах в Москве. Так что дискомфорт был исключительно физиологический. Холодно.

Ваша героиня - девушка из провинции времен 90-х годов прошлого века. Было сложно перевоплощаться?

Катерина Шпица: Действие в фильме происходит в наше время, просто моя героиня находится в городке, в котором оно как-будто остановилось, как и в огромном количестве отдаленных регионов нашей страны. Свои 90-е я хорошо помню. Я прожила 12 лет в маленьком шахтерском городе Инте с населением 40 тысяч человек. И все радости и сложности существования в Приполярье знаю.

Что для вас самое памятное из 90-х?

Катерина Шпица: За счет того, что папа работал шахтером, а мама - адвокатом семья не испытывала, по большому счету, никаких лишений. Эпоху жизни по талонам я практически не помню. У нас в доме всегда был достаток. Может быть, были трудности, но мой папа об этом не говорил. Я очень хорошо помню, как он собирался на работу. У него были разные смены - и дневные, и ночные. Я потом сидела как обезьянка и выковыривала у него из-под кожи въевшиеся частички угля. Но когда там все стало загибаться - а это произошло ближе к 1997 году, то мои родители очень быстро сориентировались, не стали дожидаться закрытия шахты, а переехали в мамин родной город - Пермь, где она росла и училась на юрфаке. В Перми я и родилась. Мне было 11 дней, когда мы улетели в Инту. Вот только в этом году Москва сравнялась в моей жизни с Интой - и там, и там я прожила 13 лет. А в Перми - всего 6 лет.

Трудно актрисе, когда она живет столичной гламурной жизнью, снова становиться по роли простушкой?

Катерина Шпица: Я об этом даже не задумывалась, потому что сама себя не считаю гламурной персоной. Очень люблю красиво и женственно одеваться - радуюсь каждому поводу принарядиться. Но при этом избирательно подхожу к мероприятиям, потому что сил на все не хватит. И иду лишь туда, где мне самой будет интересно.

На закрытии "Кинотавра" в этом году на вас было потрясающее платье. Знаю, что с ним связана какая-то невероятная история - вам его доставляли в Сочи несколько людей через несколько государств.

Катерина Шпица: Его везли из Арабских Эмиратов, потому что сшил его арабский дизайнер. Изначально мы пытались переправить это платье прямым рейсом из Дубая в Сочи самой крупной авиакомпанией Российской Федерации. У меня подруга работает командиром корабля. Она нашла мне контакт второго пилота экипажа с нужного рейса, тоже девушки, кстати. Мы с ней связались, и она была готова помочь, но с одним условием, чтобы платье соответствовало требованиям ручной клади. Но когда наша "палочка-выручалочка" - знакомая моего стилиста в Дубае - получила платье в большущей коробке и повезла в отель, где перед полетом отдыхала второй пилот, она уже понимала, что вряд ли что-то получится. Упаковка не соответствовала нормам. По факту платье оказалось огромное, юбка очень пышная - 13 метров окружности и жесткий регилин внизу. На борт, а тем более - в кабину - его второй пилот взять не смогла. И я стала искать, кто летит, чтобы просто оплатить человеку дополнительный багаж. Следующий рейс улетал через два дня, а это было уже поздно. Но, по счастливому совпадению, выяснилось, что утром после этого фиаско летит из Дубая в Питер муж моей подруги. А из Питера на "Кинотавр" летела Светлана Камынина, которая и привезла эту коробку, которую потом транспортировали до отеля мини-вэном.

У меня такое впечатление, что нужно потратить все время на фестивале, только занимаясь таким платьем. А вы там успевали еще и фильмы смотреть, и интервью давать, и встречи проводить. К тому же - это был не единственный ваш наряд в Сочи.

Катерина Шпица: Все вопросы я решала по телефону, и все получилось достаточно оперативно. Кроме того, на месте еще швея подшила платье, потом была целая история с тем, чтобы в Москве вернуть его в исходный вид. И та сторона, которая доверила нам наряд, в итоге остались очень довольна. Я им еще отправила в обратной посылке вкусный чай "Мацеста" с травами, купила разных русских конфет фабрики "Красный Октябрь".

В 2017 году вышел фильм "То, что никто не видит", где вы сыграли главные роли с Евгением Ткачуком. Меня тогда поразило, насколько вы в него, что называется, "впряглись" и помогли ему состояться. Должны ли актеры так болеть душой за проект в целом?

Катерина Шпица: Просто я на финальной стадии пост-продакшн собрала относительно небольшую сумму денег на то, чтобы мы могли доделать какие-то чисто технические вещи. По поводу того, должны ли актеры помогать, - это должно соотноситься с возможностями. В той ситуации у меня была возможность и повлиять на нее, и помочь. У меня были ресурсы, и мне несложно было ими воспользоваться. Если бы не было, кто знает, возможно, я бы подумала: "Так сложилось, значит, не в этот раз".

Что должно произойти, чтобы актер относился к проекту как к своему собственному?

Катерина Шпица: Роль должна быть очень ценной. И эта роль в моей "копилке" была для меня такой. Поэтому мне не хотелось, чтобы фильм остался без внимания и не состоялся.

В телешоу "Точь-в-точь" вы перевоплощались в известных людей. Сами выбирали, в кого именно?

Катерина Шпица: Во-первых, то, что сейчас идет по телевизору - это повтор сезона, который прошел в эфире два или три года назад. Мы в начале проекта "накидывали" музыкальному редактору список персоналий, которых могли бы изобразить, соизмеряя свои вокальные способности и внешность. Потому что примерно понимаешь по своему типу лица, в кого тебя можно переделать с помощью пластического грима. У меня было два случая, когда сверху было дано указание руководства по поводу персонажа, потому что им для разнообразности образов в эпизоде телешоу не хватало какого-то типажа. И если они понимали, что ты по своим параметрам подходишь, тогда просили: пожалуйста, в вашем списке этого артиста не было, но давайте попробуем.

А насколько артисту трудно перевоплощаться в другого человека? Могли бы, например, в меня перевоплотиться?

Катерина Шпица: Не знаю. Смотря зачем. Я вообще в личной жизни актерские способности не применяю.

То есть вы не наблюдаете, как многие актеры, за людьми, с которыми общаетесь, и не копируете ничего?

Катерина Шпица: Не ловила себя на этом. Но память у меня очень хорошая. Я запоминаю ощущения от людей. Очень внимательно наблюдаю за людьми в метро, на вокзалах. Наверное, что-то откладывается.

Вы ездите в метро?

Катерина Шпица: Да, довольно часто. У меня даже мини-карта "Тройка" на брелоке висит. Это удобно и быстро. Мне просто времени иногда в пробках жалко - его и так на все не хватает.

Вас узнают?

Катерина Шпица: Метро - это какое-то место, в котором большинство москвичей и гостей столицы так заняты собой и своими насущными проблемами, и в их головах так прочно сидит план на день, что они редко поднимают голову от телефона или книги. Все куда-то спешат. Поэтому в метро я вполне успеваю отдохнуть. Иногда замечаю, что люди узнают, но в метро, по-моему, ко мне еще ни разу не подходили фотографироваться.

Ключевой вопрос

В каких фильмах и спектаклях мы увидим вас в ближайшее время?

Катерина Шпица: Снимаюсь во втором и третьем сезонах сериала "Старая гвардия" с Вадимом Андреевым и Анатолием Лобоцким. Первый сезон с очень хорошими показателями прошел на канале "ТВ Центр" в мае этого года. Я называю этот сериал "романтический детектив". Летом снималась в картине "День города" у Георгия Болдугерова. Это полный метр, состоящий из нескольких новелл. Рабочее название моей "Света и Степа". Мой партнер там - чудесный Антон Филипенко. Еще мы ждем выхода сериала "Казанова" на Первом канале, с Антоном Хабаровым и Светой Ходченковой в главных ролях. Была замечательная, интересная работа, любопытный сценарий, классный актерский состав. Мы очень надеемся, что он выйдет в этом телесезоне уже осенью. Что касается театральных ролей, продолжаю играть в спектакле "Ромео и Джульетта" в Театре Михаила Булгакова и в "Калигуле" в Московском Губернском театре, читать стихи в "Уроках литературы" Феликса Михайлова, прозу - в "Беспринцыпных чтениях" Александра Цыпкина. И готовлюсь к новым театральным проектам. Каким - пока секрет.