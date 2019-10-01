Киностудию имени Горького возглавит Юлиана Слащева

Две недели назад решил уйти в отставку генеральный директор Киностудии имени Горького Сергей Зернов. Сменить его на посту предложено Юлиане Слащевой. Она известна как кризисный топ-менеджер и опытный управленец.

Ранее о возможном назначении говорилось на уровне слухов. Но ожидалось решение Совета директоров Киностудии имени Горького и "Росимущества", которому студия принадлежит. Сегодня кандидатура Юлианы Слащевой была одобрена.

"Юлиана Слащева стала врио гендиректора Киностудии им. М. Горького. Так министерство сможет объединить управление двух подведомственных ему киностудий. Комиссия по отбору кандидатов для избрания в органы управления и ревизионные комиссии акционерных обществ с учетом позиции Минкультуры России рассмотрели и одобрили кандидатуру Слащевой, "Росимущество" проводит необходимые корпоративные процедуры по назначению Слащевой гендиректором студии", - пишет РБК.

Сказать, что Слащевой достается простое "наследство" - не сказать ничего. Работа предстоит большая. В наше время, когда интерес к качественно сделанному документальному кино в мире растет как на дрожжах, киностудии, которая славится своими работами в этом жанре, есть чем заняться. Также студия имени Горького известна тем, что производила классические советские фильмы для детей и подростков и не только. Жанр детского и подросткового кино переживает не лучшие времена - тут тоже большие перспективы для работы При этом на студии имени Горького предстоит решить и множество хозяйственных вопросов.

Юлиана Слащева в последние годы трудилась на посту председателя правления другой легендарной студии - "Союзмультфильм" До этого была генеральным директором холдинга "СТС-Медиа". Слащева зарекомендовала себя тем, что не будет и не умеет сидеть сложа руки. Хочется верить, что она справится с той лавиной дел, которые ей предстоит решить. И, кстати, РБК отмечает, что "в июле этого года "Союзмультфильм" через свое дочернее ООО стал соучредителем Ассоциации детского и молодежного кино. Слащева тогда отмечала, что "существует острая потребность в производстве качественного продукта в этой сфере, в первую очередь это должны быть проекты с образовательной и развивающей составляющей для актуальных платформ". Таким образом, новый топ-менеджер прекрасно представляет, что ей предстоит сделать на новом посту.