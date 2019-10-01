Китай активно усиливает экологическую защиту

Высокие тростники колышатся, птицы машут крыльями и кружат в воздухе… Находящийся на пересечении уезда Хуайлай провинции Хэбэй и района Яньцин города Пекина государственный парк водно-болотных угодий в районе водохранилища Гуаньтин привлекает посетителей живописной красотой.

22 года назад из-за загрязнения водохранилище Гуаньтин перестало быть источником питьевой воды для Пекина. Согласно главному плану застройки столицы, к 2035 году функция водохранилища Гуаньтин в качестве источника питьевой воды будет восстановлена. В 2017 году в уезде Хуайлай началась реализация проекта по созданию государственного парка водно-болотных угодий. Ресторанный бизнес жителя деревни Хэйтува поселка Туму Дай Фуцяна благоприятно развивается, он радостно говорит: "Сейчас самым привлекательным местом является парк водно-болотных угодий!".

В связи со стремительным строительством экологической цивилизации в Китае небо становится яснее, горы - зеленее, а вода - чище. В Китае был опубликован Доклад об улучшении качества воздуха в Китае (2013-2018 годы), согласно которому в 2018 году ВВП страны значительно вырос по сравнению с 2013 годом. Одновременно существенно снизилась концентрация загрязняющих веществ в атмосфере, концентрация частиц PM 2,5 в ключевых районах по профилактике загрязнения воздуха - в частности, в городах Пекин, Тяньцзинь и провинции Хэбэй, районах дельт рек Янцзы и Чжуцзян - сократилась на 48, 39 и 32 процента соответственно.

Согласно спутниковым данным, подготовленным американским космическим агентством NASA, с 2000 по 2017 год около четверти площадей новой зеленой зоны приходится на Китай, и КНР занимает первое место по вкладу в эту сферу. К настоящему времени в стране создано 2750 заповедников.

В просторном и чистом цехе одну за другой производят бочки с краской на водной основе. В районе Сюйшуй города Баодин провинции Хэбэй, который граничит с новой экономической зоной Сюнъань, компания "Чэньян" создала крупнейшую в мире базу по производству такой краски, объем производства достигает 1,25 миллиона тонн. Замена традиционных водо­эмуль­си­он­ных красок способствует значительному снижению выбросов летучих органических веществ. "По сравнению с другими лакокрасочными заводами этот экологичный завод может сократить выбросы летучих органических веществ на миллион тонн в год. С 2015 года объем производства и реализации такой краски постоянно растет", - отметил главный инженер компании "Чэньян" Ху Чжунъюань.

В знойные летние дни на территории завода компании Tisco в провинции Шаньси активно развивается проект по модернизации и реформированию сверхнизкой эмиссии. Здесь не видишь загрязнения, не слышишь шума, не чувствуешь дурного запаха, концентрация и объем выбросов в контролируемых пределах - компания Tisco прикладывает усилия для создания экологического сталелитейного предприятия. В апреле этого года министерство охраны окружающей среды и Государственный комитет по делам развития и реформ Китая опубликовали "Рекомендации по продвижению сверхнизких выбросов в сталелитейной промышленности". С тех пор металлургические предприятия разных мест поочередно осуществили модернизацию стандартов, что обещает сохранение чистого и ясного неба в городах.

В уезде Цзиндэ провинции Аньхой свежий воздух и изумрудные горы. Лесом покрыто 69,2 процента территории уезда, среднегодовая концентрация частиц PM 2,5 здесь составляет 27 мкг на квадратный метр. Благоприятная экологическая среда создается здесь благодаря грамотному экологическому управлению, а также благодаря идее развития здравоохранения в качестве ведущей отрасли. "Уезд Цзиндэ готовит новые точки экономического роста на базе прекрасных пейзажей, представляет благоприятные условия развития. С января по май этого года объем производства новых стратегических отраслей промышленности в уезде вырос на 12,3 процента", - заявил член постоянного городского комитета города Сюаньчэн, секретарь парткома уезда Цзиндэ Чжоу Ми.

На недавно прошедшем ежегодном заседании Китайского совета по международному сотрудничеству в области окружающей среды и развития исполнительный директор Китайской ассоциации научных исследований в области политических мер Чжэн Синьли отметил, что, согласно результатам, в 2018 году объем экологической экономики Китая составил 6 триллионов юаней. Ожидается, что к 2025 году эта цифра достигнет 12 триллионов юаней, что составляет 8 процентов от общего показателя ВВП. По прогнозам, к 2035 году этот показатель превысит 10 процентов от ВВП.

Необходимо вести активную борьбу с загрязнением окружающей среды и противостоять изменению климата. Более того, нужно решительно оставлять мусор других стран за пределами Китая, ускорять продвижение системы разделения отходов, а также прикладывать усилия для создания системы охраны окружающей среды на базе государственных парков. КНР стремится к выводу экономического развития и строительства экологической цивилизации на новую ступень.