Китай наращивает темпы инновационного и технологического развития

За 70 лет со дня своего образования Китайская Народная Республика, благодаря упорному труду своих ученых, совершила множество научно-технических достижений. Например, проект "Две бомбы, один спутник" (атомная бомба, водородная бомба и искусственный спутник Земли) заложил статус Китая как ядерной и космической державы. Геологические исследования помогли стране разрешить проблему нехватки нефти. Отечественная технология выращивания гибридного риса, который отличается высокой урожайностью, помогла Китаю в решении продовольственной проблемы. А пилотируемая космонавтика воплотила в жизнь китайскую мечту о полетах в космос. Кроме того, в Китае были построены высокоскоростные железные дороги, суперкомпьютеры, крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G и многое другое.

Сейчас Китай уже стал крупной технологической державой, которая оказывает большое влияние на весь мир. Дальнейшая задача еще более амбициозная - войти в число мировых инновационных лидеров. Страна последовательно продвигается от идеи "в поход за овладением наукой" к периоду "процветания науки", от рассуждения "наука и техника - первая производительная сила" к реализации стратегии "инновации - первая движущая сила развития".

Государство сегодня придает огромное значение научно-техническому прогрессу и придерживается пути самостоятельных инноваций с китайской спецификой. В 2018 году расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в целом по стране составили 1,96779 триллиона юаней, что на 207,18 миллиарда юаней или на 11,8 процента больше, чем годом ранее. По общей численности научно-технического персонала Китай уже шесть раз подряд занимает первое место в мире. Лидирующую позицию уже восемь лет подряд страна занимает и по количеству поданных заявок на изобретения. По количеству цитируемых ссылок на научные работы Китай находится на втором месте.

В последние годы был достигнут целый ряд прорывов в таких областях исследований, как квантовая наука и сверхпроводники на основе железа. Успешно развивается лунная программа и спутниковая навигационная система "Бэйдоу".

Государство сегодня придает огромное значение научно-техническому прогрессу и придерживается пути самостоятельных инноваций с китайской спецификой

Научно-технический потенциал повышает возможности развития страны. В Китае понимают, что необходимо идти по пути инноваций, придерживаться идеи развития, повышать уровень научно-технического обеспечения и прилагать усилия для поддержки строительства модернизированной экономической системы.

В конце 2018 года количество различных субъектов в высокотехнологичных отраслях в Китае достигло 110 миллионов. В 2017 году высокотехнологичная обрабатывающая промышленность в Китае заработала 15,9 триллиона юаней, став важной силой содействия промышленной трансформации и развития.

По мере расширения возможностей "интернета+" появляются и развиваются новые продукты, новые форматы и новые модели, что становится мощной поддержкой для преобразования и модернизации традиционных отраслей промышленности и выращивания новой движущей силы экономического развития. Импульс непрерывной модернизации, научно-технического обновления, предпринимательской инновационной инициативы открывают новые возможности и создают движущую силу для высококачественного экономического роста.

"Глобальный порт инноваций 5G", созданный на территории зоны Бэйвайтань в Шанхае, является первой в мире комплексной платформой для демонстрации применения 5G и совместных инноваций. Фото: Ван Ган

С развитием науки и техники процветает нация, повышается мощь государства. Строительство страны инновационного типа уже достигло значительных успехов, концепция инноваций глубоко укоренилась в сердцах людей. Сегодня в области научно-технического развития Китая появляются новые возможности, поскольку ожидается открытие следующего цикла имеющих переломное значение инноваций.

Глобальная тенденция научно-технического прогресса и новый этап социально-экономического развития Китая выдвигают более высокие требования и к самим инновациям. Для того чтобы сделать потенциал "первой движущей силы" более сильным и устойчивым, необходимо эффективно использовать мощные рычаги науки и техники, а также позволять инновациям становиться сознательным действием всей страны и даже всей нации.