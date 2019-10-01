Китай показал новейшие вооружения на параде в честь 70-летия КНР

"Убийцы авианосцев", китайские "Черные ястребы" и подводные боевые беспилотники - Китай показал свои новейшие вооружения на состоявшемся 1 октября параде в честь 70-летия КНР. В 80-минутном смотре на площади Тяньаньмэнь в самом сердце Пекина приняли участие 15 тыс. военнослужащих, 580 единиц военной техники и 160 самолетов и вертолетов.

Настоящий фурор произвела новая ракета "Дунфэн-17". Это первая в мире готовая к эксплуатации гиперзвуковая ракета-глайдер. Ее радиус действия составляет порядка 2500 километров. Ее назвали "убийцей авианосцев": она пополнила китайский тандем баллистических противокорабельных ракет "Дунфэн-26" и "Дунфэн-21Д". У "Дунфэн-17" другая траектория полета: она летит ниже - на высоте 30 тысяч метров - и гораздо быстрее. Это делает ее менее уязвимой перед средствами ПРО противника. Китайские военные эксперты пишут, что системы ПРО, способной противостоять новой ракете, "в мире не появится еще как минимум предстоящие 10 лет".

Интересной новинкой авиации стал боевой вертолет "Чжи-20", тактико-технические характеристики которого до сих пор не раскрыты. Наблюдатели сравнивают, разработанную в Харбине, новинку китайского вертолетостроения со знаменитым американским "Черным ястребом" BlackHawk. Известно, что новую винтокрылую машину планируется использовать как в армии, так и на флоте.

"Чжи-20" пополнил знаменитую авиационную "большую двадцатку" - линейку новейших воздушных машин Народно-освободительной армии Китая. Речь идет о разработанном в Чэнду истребителе-невидимке "Цзянь-20" и тяжелом транспортном самолете "Юнь-20", созданном в Сиане. Эти самолеты также прошли в небе над Тяньаньмэнь.

"Юнь-20" - тяжелый транспортный самолет с дальностью полета 7800 километров. Он способен брать на борт 66 тонн полезной нагрузки. "Цзянь-20" - знаменитый китайский истребитель-невидимка пятого поколения. Он может брать на борт до 11 тонн различных вооружений и действовать на высоте до 20 тысяч метров. Он был принят на вооружение Народно-освободительной армии Китая в 2017 году. Тогда же началось его серийное производство: были запущены три конвейера, с которых ежегоднобудет сходить от 24 до 36 новейших воздушных боевых машин.

Новейшие вооружения в честь 70-летия КНР показывали не только на параде. Так, в преддверии торжеств Китай спустил на воду свой первый десантный вертолетоносец. Корабль Тип 075 сошел с судоверфей Шанхая, на которых строится еще один вертолетоносец этого типа. Тип 075 сразу же прозвали "маленьким авианосцем", и вполне заслуженно: водоизмещение корабля составляет 40 тыс. тонн, он практически вдвое тяжелее французских "Мистралей". В длину он достигает 250 метров, ширина палубы - 30 метров. На борту корабля может располагаться до 30 вертолетов, с палубы могут подниматься четыре вертолета одновременно. Тип 075 поступит на вооружение Народно-освободительной армии Китая в 2020 году.

В преддверии парада китайская сторона неоднократно подчеркивала, что военный смотр ни в коем случае не является бряцанием оружием. Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь в преддверии торжества отметил: "Меня удивляет логика тех, кто утверждает, что на параде мы будем "играть мускулами". Когда мы показываем наши вооружения - они говорят, что мы бряцаем оружием; когда не показываем - жалуются, что мы скрываем данные и нетранспарентны. Специально для них еще раз повторяю: нам совершенно ни к чему бряцать оружием".

Точку в этом вопросе поставил председатель КНР Си Цзиньпин. Открывая парад, глава китайского государства подчеркнул, что Китай впредь будет следовать исключительно мирному пути развития. "В ходе продвижения вперед мы должны придерживаться пути мирного развития, обеспечивать и реализовывать политику открытости на основе взаимной выгоды и взаимного выигрыша, продолжать совместно с народами разных стран строительство сообщества единой судьбы всего человечества", - отметил председатель КНР, который также является главой Центрального военного совета КНР.

Парад на площади Тяньаньмэнь стал кульминацией торжеств в честь 70-летия КНР. Однако большинство наблюдателей признают, что даже больше военного смотра впечатляют результаты развития Нового Китая за последние семь десятилетий. Сегодня КНР - это порядка 1 процентов мирового ВВП, это 35 процентов глобального промышленного производства. Это крупнейшая торговая держава мира, которая в ближайшие 15 лет импортирует товаров и услуг на 40 триллионов долларов. Современный Китай - крупнейшая в мире страна по объемам промышленного производства, КНР также находится на первом месте в мире по масштабам выработки электроэнергии, протяженности высокоскоростных железных дорог и шоссе.

За 70 лет с момента образования КНР национальный ВВП вырос в 175 раз, сообщил руководитель Госстатуправления КНР Нин Цзичжэ. По его словам, за отчетный период ВВП в пересчете на душу населения в Китае вырос в 71 раз, а располагаемые доходы населения - в 60 раз.

Китай при этом поддерживает высокие темпы развития сельского хозяйства. Он стоит на первом месте в мире по производству зерновых и мяса. В Белой книге по правам человека в КНР подчеркивается: "Китай смог накормить 20 процентов населения планеты, обладая лишь 9 процентов мирового фонда плодородных почв и 6,6 процента мировых запасов пресной воды".

Нин Цзичжэ отметил, что благодаря активному экономическому развитию Китаю удалось практически полностью искоренить нищету, а с 1949 года средняя продолжительность жизни в стране увеличилась более, чем в два раза: с 35 до 77 лет.

Действительно, за последние 70 лет страна преобразилась: только за последние четыре десятилетия из-за черты абсолютной бедности были выведены более 740 миллионов человек, а к 2020 году Китай полностью искоренит нищету. В последнее время страна выводила из-за черты бедности более миллиона человек в месяц, избавляла от нищеты по одному человеку каждые три секунды. Более того, Китаю за 40 лет удалось построить "кряжистый" средний класс численностью порядка 400 миллионов человек.

Особенно заметны эти изменения на примере китайских городов, которые развиваются опережающими темпами. Так, ВВП китайской столицы Пекина за прошедшие 70 лет вырос более, чем в 10 тысяч раз. Уровень урбанизации в КНР за семь десятилетийповысился с 10,6 процента до 59,6 процента, число городов выросло со 132 до 672.Таким образом, за время существования Нового Китая в стране появилось 540 новых городов, в КНР ежегодно в среднем появлялось по семь новых муниципалитетов.

Вполне естественно, что за развитием КНР следит весь мир, прежде всего - ближайшие зарубежные партнеры Китая. Среди них - Россия, где считают, что многое из опыта развития КНР могло бы пригодиться. Проведенный в конце 2018 года информслужбой "Россия-Китай: главное" блиц-опрос среди российских предпринимателей и журналистов показал: большинство в 40 процентов респондентов считают, что России стоило бы поучиться у КНР формированию долгосрочной и последовательной национальной стратегии развития. Такое же количество опрошенных считают полезным заимствование опыта КНР в сфере поддержки инноваций и развития высоких технологий. Порядка 30 процентов респондентов считают нужным поучиться у Китая привлечению иностранных инвестиций, в частности - изучить опыт китайских специальных экономических зон и зон свободной торговли. По 20% опрошенных считают, что России было бы полезно перенять опыт Китая в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, а также в сфере муниципального развития и благоустройства городов.