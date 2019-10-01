Китай показал новейшую технику на параде в честь 70-летия республики

Во время беспрецедентного по масштабам военного парада, который в эти минуты проходит в центре Пекина по случаю 70-летия образования Китайской Народной Республики, зрители смогли увидеть новейшие виды вооружений, в том числе межконтинентальную баллистическую ракету "Дунфэн-41" (название грозного оружия переводится как "Восточный ветер").

Дальность полета ракеты рассчитана примерно на 14 тысяч километров, передает ТАСС.

Китай представил на обозрение и другие современные разработки, которые прежде не показывали публике. Например, это сверхзвуковая баллистическая ракета средней дальности DF-17, которая используется для запуска гиперзвукового летательного аппарата DF-Z; новая версия стратегического бомбардировщика H-6N, способного теперь дозаправляться в воздухе; сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета CJ-100, которая, по данным китайских СМИ, может поражать подземные цели, в том числе бункеры; наконец, новейший ударный беспилотник, созданный по технологии "стелс" .