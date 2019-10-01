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Рубрика: Экономика

Зерно истины

Китай успешно выращивает сельскохозяйственные культуры
Текст: Цзян Цзянькэ
"Эта кукуруза выглядит точно так же, как любая другая. Что в ней особенного?" - в лаборатории Института растениеводства Академии сельскохозяйственных наук Китая посетители нередко задают этот вопрос заместителю директора института Чжан Чуньи.

И он поясняет, что новый сорт кукурузы с высоким содержанием фолиевой кислоты (от 200 до 240 микрограммов на 100 граммов зерен) может предотвратить дефицит фолиевой кислоты в организме человека. И к празднованию Дня образования КНР, который отмечается 1 октября, этот сорт уже появится в некоторых супермаркетах.

Семена выступают ключом в повышении урожайности и продуктивности агрокультур. Одно зернышко может изменить мир, один сорт способен принести пользу всей нации. Благодаря неустанным усилиям нескольких поколений ученых Китай превратился из страны с крайне низким уровнем производства продовольствия в его экспортера. 70 лет со дня образования КНР китайские ученые успешно выращивают более 50 тысяч новых сортов сельскохозяйственных культур, вносят значительный вклад в реализацию национальной цели по контролю за продовольственным снабжением.

Страна достигла выдающихся успехов в научно-технических исследованиях семян. Академики Юань Лунпин и Ли Чжэньшэн являются лауреатами Государственной премии КНР в области науки и техники. Они получили большое количество патентов на теоретические разработки, методы и технологии селекции. Их научные труды повлияли на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и безопасность зерновых культур, выращиваемых в Китае.

Например, известный как "отец компактной гибридной кукурузы" Ли Дэнхай создал более 80 новых высокопродуктивных сортов кукурузы, которые шесть раз били рекорды по урожайности летней кукурузы. Чжао Хунчжан, известный ученый в области селекции пшеницы, последовательно вырастил четыре партии сортов высококачественной пшеницы: "Бима-1", "Фэнчань-3", "Айфэн-3" и "Синун-881", посевная площадь которых достигла 950 миллионов му (63 миллиона гектаров).

70 лет общий объем производства продовольствия в Китае продолжает непрерывно расширяться. Созданные в стране линии семян кормят весь китайский народ, разработаны эффективные системы выращивания суперриса, карликовой стерильной пшеницы и гибридной кукурузы. Сейчас в Китае возделываются только собственные сорта риса, пшеницы и других сельскохозяйственных культур. И это позволяет Поднебесной удовлетворять потребности народа в продовольствии собственными зерновыми.

Экономика
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