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01.10.2019 08:00
Рубрика: Экономика

От нуля до превосходства

Текст: Гу Екай
В 80-х годах прошлого века под руководством ученого Китайской академии инженерных наук Ли Цзэчуня была создана первая в Китае система среднесрочного (десятидневного) численного прогнозирования погоды. "Повышение эффективности прогнозирования погоды напрямую зависит от вычислительной мощности прибора. Только большой компьютер способен рассчитывать сложные физические процессы в операционной программе, - вспоминает о том непростом времени академик. - Однако зарубежные страны тогда не хотели предоставлять его нам".

В июне 2019 года на международной конференции по суперкомпьютерным технологиям был опубликован новый рейтинг суперкомпьютеров мира (ТОП-500), в который вошли 219 китайских суперкомпьютеров. По этому показателю в рейтинге Китай уже четвертый год подряд занимает первое место. В частности, китайские суперкомпьютеры "Санвей Тайхулайт" и "Тяньхэ-2" продолжают оставаться на третьем и четвертом местах. Кроме того, такие китайские компании, как "Леново", "Инспур" и "ЧжункэШугуан", входят в тройку крупнейших мировых производителей компьютеров.

Суперкомпьютер - это "жемчужина" в компьютерной отрасли. Он широко используется в сфере научно-технических исследований, прогноза погоды и др., является достижением государства и двигателем технологического прорыва.

В 1983 году в Китае был успешно разработан первый суперкомпьютер "Иньхэ-1", способный произвести более 100 миллионов операций в секунду. Со времени запуска суперкомпьютеров серий "Шугуан", "Тяньхэ" и "Санвей" Китай стал третьей страной в мире, способной разработать и запустить высококвалифицированный суперкомпьютер с передовой вычислительной мощностью. Китай постепенно входит в число крупнейших держав, освоивших эту технологию.

"Мы начали с нуля, прошли путь от следования по чужим стопам до собственного превосходства", - говорит старший вице-президент корпорации "Леново" Тун Фуяо.

20 лет назад компания "Леново" создала отдел производства суперкомпьютеров, предоставила пилотируемой космонавтике техническое вычислительное обеспечение, а затем стремительно расширила его индустриальное применение. Развитие суперкомпьютера не только подтверждает огромный прогресс компьютерной индустрии, но и отражает стремительный подъем научно-технического потенциала Китая.

Экономика
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