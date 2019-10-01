Китайским и иностранным предприятиям открываются широкие перспективы развития на рынке КНР

Генеральный директор ООО научно-технической компании "зеленые листья", зарегистрированной в городе Иньчуань, Ли Цзюньхуа заявил: "Ожидается, что в этом году налоги снизятся почти на миллион юаней, который можно использовать для строительства цифрового завода, принять на работу больше талантливых людей, сократить на 30 процентов сроки на исследования и разработки".

"Первое международное импортное ЭКСПО позволило нам в полной мере представить робототехнику. До старта следующей выставки осталось чуть больше 100 дней, мы приготовили новые экспонаты", - отметил директор по продажам в Китае немецкого предприятия по бытовым электроприборам Vorwerk Томас Хеннингссон, добавив, что компании необходимо обосноваться на китайском рынке. В районе Цинпу города Шанхая уже стартовал ее проект по расширению завода.

Деловой климат также является производственной силой

Для продвижения высококачественного развития экономики Китай постоянно ускоряет создание благоприятного делового климата, функционирующего на основе верховенства закона.

Согласно "Докладу о деловом климате в 2019 году", опубликованному Всемирным банком, Китай занимает 46-е место по деловому климату в мире, является одной из экономик, где наблюдается значительное ее улучшение. КНР впервые попала в ТОП-20 по глобальному инновационному индексу. Согласно докладу, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности, страна вышла на 17-е место, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом.

Улучшение делового климата в Китае будет способствовать благоприятному функционированию китайских и иностранных предприятий на китайском рынке.

Упрощение и ускорение формальностей активизирует деятельность китайских и иностранных предпринимателей. Если подать документы на бизнес-лицензию, официальную печать и накладные в 14-30 дня, то в 17-15 документы уже будут готовы. "Немыслимая скорость!" - так менеджер компании по коммерческому управлению "Чжуннунь чжэнтай" Цуй Лян оценил эффективность работы административного офиса района Чаоян в Пекине.

Недавно бизнесмен из Узбекистана Алик открыл компанию по электронной коммерции в Шанхае. "Я открывал компании и в других странах, но только в Китае узнал, насколько удобен процесс оформления документов для основания компании и оплаты налогов", - говорит он.

Всесторонне развиваются услуги по рассмотрению и утверждению документов: их можно оформить онлайн, поблизости от своего офиса и за один раз. Интернет сокращает время на регистрацию предприятия, оплату за воду и электричество, регистрацию недвижимого имущества более чем на 50 процентов. Значительно улучшились качество и эффективность госуслуг, что благоприятно для китайских и иностранных предпринимателей. За первое полугодие в Китае ежедневно появлялись 19,4 тысячи новых компаний.

Более справедливая конкуренция, равное отношение к китайским и иностранным предприятиям

"Мой личный опыт, полученный в Китае, позволил почувствовать позицию китайского правительства по защите законных прав и интересов предприятий, основанных на иностранном капитале", - говорит вице-президент компании Smith Water Heater Чжу Хунлань. И добавляет, что права компании были нарушены одним из предприятий провинции Гуандун, но местный суд расследовал это дело и приговорил нарушителя к выплате компенсации.

"Я на собственном опыте почувствовал усиление защиты прав интеллектуальной собственности. Например, суд по интеллектуальным правам Пекина внедрил режим по технологическому поиску и расследованию по делам рассмотрения патентов в суде", - отмечает заместитель генерального директора компании Feitian Лу Чжоу, подчеркнув, что это способствует справедливому судебному разбирательству.

Управление на основе закона является наилучшей бизнес-средой

В Китае принят закон об иностранных инвестициях, который отчетливо демонстрирует равное отношение к китайским и иностранным предприятиям. Завершилось внесение поправок в закон об электронной коммерции и правила монопольного агента, Верховный народный суд учредил суд, рассматривающий закон об интеллектуальной собственности. Право на справедливую конкуренцию предприятий все строже охраняется законом, управление упрощается, благоприятные политические меры снижают нагрузку на предприятия.

"В этом году масштабы и интенсивность снижения налогов стали более обширными, лишь уменьшение налога на добавленную стоимость напрямую сократит налоговое бремя предприятий более чем на 4 миллиона юаней", - подчеркнул председатель правления компании "Юнъян" (Hebei Yong Yang Special Steel Group) провинции Хэбэй Ду Циншэнь.

"Снижение налогов и расходов благоприятно и для китайских, и для иностранных предприятий, - заявила заместитель председателя компании Deloitte в Китае Цзян Ин. - Налоговые преференции Китая обладают наибольшей привлекательной силой для иностранных инвесторов: когда они реинвестируют отечественную прибыль, налогообложение уменьшается".

В январе этого года была введена политика по снижению и освобождению от налогов микропредприятий. В апреле был снижен налог на добавленную стоимость в обрабатывающей промышленности; в мае - уменьшена ставка расходов по социальному страхованию; в июле частично или полностью был отменен регистрационный взнос на недвижимое имущество… Правительство переживает "тяжелые дни", но предприятия получают выгоду.

Более открытый рынок привлекает иностранные инвестиции

"Я люблю Шанхай!" - радостно пританцовывая, заявил главный исполнительный директор американской компании Tesla Илон Маск на церемонии запуска завода компании в Шанхае.

В последние несколько лет "негативный" список для иностранных инвестиций в Китае постоянно сокращается, кроме "запретных" сфер зарубежным компаниям открываются широкие возможности в КНР. В прошлом году правительство Китая отменило ограничение на долевое соотношение иностранных инвестиций в производстве машин специального назначения и автомобилей на новых источниках энергии. Компании Tesla понадобилось лишь пять месяцев для подачи заявки, подписания соглашения, получения территории и старта строительства завода в начале этого года.

"Обширный рынок Китая, улучшение бизнес-среды привлекают иностранных коммерсантов", - отметила директор исследовательского отдела по международной торговле Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжао Пин. По ее словам, в первой половине этого года доля фактического использования иностранных инвестиций в КНР выросла на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество вновь созданных предприятий на иностранном капитале превысило 20 тысяч.

Деловой климат постоянно улучшается, и этот процесс не завершается. Китай будет продолжать создавать передовой деловой климат на основе международных стандартов, продвигать высококачественное экономическое развитие. "В будущем необходимо продолжать углублять реформирование режима коммерческих сделок, создавать среду для справедливой конкуренции, совершенствовать систему защиты прав собственности", - отметил председатель Научного общества по управлению и контролю за рынком Китая Хэ Синь, добавив, что "постоянное улучшение делового климата позволит каждому элементу рыночной экономики получить благоприятные условия развития и обширные перспективы".