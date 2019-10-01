Мадуро: КНДР и Венесуэла договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Венесуэла и Северная Корея достигли соглашений в сферах технологий, промышленности (включая пищевую), сельского хозяйства и обороны. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро на пресс-конференции в Каракасе.

Накануне делегация Боливарианской Республики посетила с первым в истории официальным визитом КНДР, где состоялись переговоры. Стороны обсудили сотрудничество двух стран во всех сферах и заключили ряд соглашений.

Отметим, что Венесуэлу представляли вице-президент Дэлси Родригес, министр иностранных дел Хорхе Арреаса, представитель при ООН Самуэль Монкада и глава Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. Делегация также нанесла визит во Вьетнам, сообщает РИА Новости.