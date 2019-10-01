Коллектив "Ленкома" попросил назначить новым худруком Марка Варшавера

Новым художественным руководителем театра "Ленком" может стать его нынешний директор Марк Варшавер. По крайней мере, именно его кандидатуру на этот пост после смерти Марка Захарова выдвинул коллектив театра.

По словам гендиректора ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Льва Ланцмана, с соответствующим предложением уже обратились в департамент культуры и правительство Москвы.

- Думаю, что в скором времени правительство решит этот вопрос, учтет мнение коллектива театра, - приводит его слова "Интефакс".

В "Ленкоме" Марк Варшавер работает с 1979 года, на посту директора - с 1987-го.

До 2019 года художественным руководителем театра оставался Марк Захаров, 28 сентября мэтр ушел из жизни после продолжительной болезни.