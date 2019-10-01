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01.10.2019 19:07
Рубрика: Общество

Диагноз для доктора

Маленькие пациенты без лечения не останутся
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Напомним, несколько детских онкологов Онкоцентра имени Блохина 30 сентября опубликовали в YouTube видеоролик, который вызвал общественный резонанс. Да и как иначе! Врачи пригрозили массовым увольнением, если их не перестанет "травить" новое руководство, не начнет прозрачно начислять зарплату. Во вторник в РИА Новости состоялся брифинг, вызванный неординарной ситуацией.
Фото: Михаил Александров/ТАСС Фото: Михаил Александров/ТАСС
Фото: Михаил Александров/ТАСС

Президент Национального общества детских гематологов и онкологов академик Александр Румянцев назвал поступок медиков грубым нарушением корпоративной этики, присяги врача и устава учреждения. По его словам, комиссия минздрава, в которую вошли авторитетные врачи, пообщалась с персоналом центра и родителями пациентов. Жалоб и замечаний в адрес администрации у них нет, подчеркнул Румянцев. Чтобы свести конфликтные ситуации к нулю, он внес несколько конкретных предложений. Например, разработать и согласовать с минздравом новую структуру и штатное расписание центра с учетом корпусов, которые планируется открыть в будущем году. Если же конфликт не разрешится и возникнет кадровый дефицит, выполнить свой врачебный долг готовы специалисты из других клиник и медцентров. Поэтому, заверил Румянцев, пациенты без лечения не останутся. Руководитель НМИЦ имени Блохина Иван Стилиди сам увольнять никого не собирается - ни директора НИИ детской онкологии и гематологии Светлану Варфоломееву, ни врачей, выпустивших скандальный ролик.

Нельзя ставить амбиции на одни весы со здоровьем детей. Выполнить свой врачебный долг готовы специалисты из других клиник

- Обращение носит ультимативный тон, - сказал Иван Сократович. - Его я не принимаю. За что я должен уволить уважаемого и квалифицированного специалиста? Я беседовал с представителями других подразделений. Претензий, недовольства в отношении тех нововведений, которые делает новый директор, ни у кого не встретил. Более того, я сам оцениваю действия нового руководителя как направленные на консолидацию коллектива, развитие института на современной основе.

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина

Иван Стилиди также сообщил, что получил от врачей пять заявлений на увольнение с разными формулировками. Но они не уволены, подчеркнул директор центра.

Коллективное заявление об уходе - это безобразие. Врачебное сообщество это не поддержит никогда

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль признался, что ему больно слышать о конфликте. Он призвал дождаться окончательных выводов комиссии минздрава. Леонид Михайлович сказал, что звонил недовольным врачам. Рошаль уверен, что ставить амбиции на одни весы со здоровьем детей ни в коем случае нельзя. Он предложил ввести мораторий на год-полтора на увольнение врачей не по собственному желанию, если приходит новое руководство. Так, считает он, можно снизить напряженность и убавить эмоции. "Коллективное заявление об уходе - это безобразие. Врачебное сообщество это не поддержит никогда. Ищите другие способы решения конфликта, - сказал Леонид Михайлович. - Вы все собрались уходить, а лечить кто будет? Вы написали заявление, через две недели ушли. Дальше что? Это что за мода такая? Я больше 70 лет детский доктор. И этого не понимаю".

Комментарий Минздрава России

В связи с появлением в сети интернет видеообращения четырех врачей НИИ детcкой онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрав России сообщает:

- После поступления в Министерство здравоохранения России обращения врачей НИИ детской онкологии и гематологии Минздравом России была создана комиссия под председательством директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России проф. Е.Н. Байбариной. В состав комиссии вошли сотрудники министерства, главный детский онколог Минздрава России, ведущие специалисты - детские онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, представитель Национальной медицинской палаты и благотворительного фонда (Приказ Министра здравоохранения В.И. Скворцовой от 12 сентября 2019 г.).

Фото: iStock
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Срок работы комиссии - до 10 октября 2019 г.

Предварительно комиссия пришла к следующим выводам:

- из НИИ детской онкологии и гематологии увольнения сотрудников за время работы С.Р. Варфоломеевой не проводились;

- врач Н. Субботина была переведена с 1,5 ставки на одну ставку за нарушение трудовой дисциплины до прихода в институт детской онкологии и гематологии нового директора;

- требования, которые предъявляет к коллективу директор С.Р. Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны;

- выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Комиссия продолжает свою работу, результаты будут доведены до общественности через средства массовой информации.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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