Сегодня мы живем в эпоху цифровой трансформации, которая видоизменяет все сферы нашей жизни, в том числе систему профессиональных квалификаций во всех отраслях экономики, включая ТЭК.

Этот процесс координируют советы по профквалификациям (СПК), которые действуют в каждом секторе и в которые входят крупнейшие работодатели. Одна из важных задач таких советов - мониторинг рынка труда на предмет того, какие компетенции перестают быть востребованными, какие новые профессии появляются.

Система профобразования в идеале должна обеспечивать опережающий рост экономики, а подготавливаемые специалисты - отвечать не только текущим, но и перспективным потребностям. Поэтому сейчас есть запрос на то, чтобы в дополнение к фундаментальным дисциплинам, профессиональным компетенциям добавлялись навыки soft skills. Современный специалист должен уметь работать в команде, правильно выстраивать коммуникации, иметь критическое мышление и высокий уровень самодисциплины и мотивации.

Пока вузы самостоятельно с задачей подготовки нужных отрасли специалистов справиться не могут. Например, из 57 высших учебных заведений страны, готовящих работников для нефтегазового сектора, только 9 могут в полном объеме удовлетворить потребности по всем направлениям.

Поэтому компании встраиваются в образовательный процесс. Кооперация вузов и компаний очень важна, ведь именно реальный сектор является заказчиком, формирующим спрос на рынке труда. Формы взаимодействия разнообразны. Компании участвуют в разработке образовательных программ, финансируют базовые кафедры в вузах, берут студентов на практики и стажировки. Активно развивается движение студенческих отрядов, когда в летние месяцы неравнодушные, заинтересованные студенты могут поехать на стройку объекта ТЭК. Пусть они и не выполняют там слишком сложные функции, но могут изнутри увидеть деятельность предприятий, а также получить рабочую специальность, которая лишней не будет и всегда может пригодиться в будущем.

Еще есть такой формат, когда вузы и компании поддерживают функционирование профильных филиалов в удаленных, труднодоступных районах, чтобы обеспечить объекты ТЭК местными специалистами, знающими специфику того или иного предприятия. Компания "РусГидро", например, поддерживает Саяно-Шушенский филиал Сибирского федерального университета, который способствует развитию кадрового потенциала одной из крупнейших в стране электростанций - Саяно-Шушенской ГЭС. "Лукойл" в центре традиционной нефтедобычи в Когалыме без государственного финансирования создает научно-образовательный центр в сотрудничестве с Пермским политехническим университетом. Есть много других примеров успешного сотрудничества компаний ТЭК и ведущих (как федеральных, так и региональных) вузов страны.

В топливно-энергетическом комплексе России сегодня работает около двух с половиной миллионов человек

В топливно-энергетическом комплексе на сегодня работает около 2,5 миллиона человек, из них примерно 1,4 миллиона заняты в электро- и теплоэнергетике. То есть электроэнергетика в целом - самый крупный работодатель в ТЭК, и она же, соответственно, обеспечивает основной спрос на новых специалистов. Причем возрастает спрос как раз на специалистов, хорошо ориентирующихся в цифровых технологиях, связанных с умной энергетикой, возобновляемыми источниками энергии, интеллектуальными системами распределения и учета энергии и т.д. В нефтегазовом секторе требуются специалисты, умеющие строить цифровых двойников, знающие 3D-моделирование, являющиеся экспертами в новых востребованных технологиях и пр.

Помимо основного высшего образования вузы реализуют также и программы дополнительного профессионального образования. Система ДПО - более гибкая и менее зарегламентированная. На основе базовой профессии инженера могут быть усилены и развиты компетенции и квалификации путем дополнительной подготовки или переподготовки. Система дополнительного профобразования сейчас развивается даже более динамично, чем высшее образование, поскольку оперативнее реагирует на новые запросы работодателей.

На качество подготовки хорошо влияет конкуренция между университетами и программами, которые они предлагают. Вузы должны конкурировать как за студента, так и за бюджетное финансирование, и тем более за интерес работодателей. Но, подчеркну еще раз, успех возможен при условии развития кооперации вузов и компаний. Только это обеспечит прорыв и качественную, отвечающую современным требованиям подготовку нужных нашей экономике специалистов.