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01.10.2019 08:00

От Луны к Марсу

Космическая программа Китая выходит на новую орбиту
Текст: Фэн хуа чжа си
Преодолев более 400 тысяч километров, 3 января 2019 года в 10.26 утра китайский спускаемый аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" впервые в истории человечества совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, открыв новую страницу в ее исследовании. На Землю через спутник-ретранслятор "Цюецяо" была отправлена первая в мире фотография обратной стороны Луны крупным планом.
Китай успешно запустил партию спутников. Ракета-носитель «Чанчжэн-2C» в 11.57 ночи 26 июля 2019 года стартовала на заданную орбиту с космодрома Сичан с тремя спутниками Yaogan-30. Фото: Цзоу Сэнем Китай успешно запустил партию спутников. Ракета-носитель «Чанчжэн-2C» в 11.57 ночи 26 июля 2019 года стартовала на заданную орбиту с космодрома Сичан с тремя спутниками Yaogan-30. Фото: Цзоу Сэнем
Китай успешно запустил партию спутников. Ракета-носитель «Чанчжэн-2C» в 11.57 ночи 26 июля 2019 года стартовала на заданную орбиту с космодрома Сичан с тремя спутниками Yaogan-30. Фото: Цзоу Сэнем

В начале образования КНР космическая отрасль имела слабую промышленную базу и отсталые научные технологии. Благодаря неустанным усилиям нескольких поколений исследователей в течение 70 лет страна добилась блестящих достижений в освоении космоса. Можно отметить проект "Две бомбы, один спутник", пилотируемый полет в космос, зондирование Луны и многие другие достижения. Китай добился этих успехов путем самостоятельной инновации, создав глубокий и великий дух космической индустрии страны.

Разносторонние научные достижения выводят на новый уровень отрасль космонавтики Китая. В 1970 году страна запустила свой первый искусственный спутник. 15 октября 2003 года Ян Ливэй совершил на корабле "Шэньчжоу-5" первый в истории космической программы Китая пилотируемый полет в космос. В 2008 году китайский космонавт впервые вышел в открытый космос и спустя четыре года последовательно завершил первую пилотируемую встречу и состыковку. В 2017 году Китай провел первую заправку на орбите. Кроме того, страна с использованием серии аппаратов "Чанъэ" осуществила исследования Луны. Сегодня планируется сделать первые шаги по изучению Марса. Добившись значительных успехов в области космической науки, космических технологий и освоении космоса, Китай постепенно становится сильной космической державой.

Исследования космического пространства безграничны. В этом году Китай намерен совершить серию космических полетов, в том числе осуществить запуск искусственного спутника "Гаофэнь-7", навигационного спутника "Бэйдоу" и спутника обнаружения гравитационных волн "Тяньцинь-1". Китай оставляет все больше своих следов в огромном космосе.

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