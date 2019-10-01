Космическая программа Китая выходит на новую орбиту

В начале образования КНР космическая отрасль имела слабую промышленную базу и отсталые научные технологии. Благодаря неустанным усилиям нескольких поколений исследователей в течение 70 лет страна добилась блестящих достижений в освоении космоса. Можно отметить проект "Две бомбы, один спутник", пилотируемый полет в космос, зондирование Луны и многие другие достижения. Китай добился этих успехов путем самостоятельной инновации, создав глубокий и великий дух космической индустрии страны.
Разносторонние научные достижения выводят на новый уровень отрасль космонавтики Китая. В 1970 году страна запустила свой первый искусственный спутник. 15 октября 2003 года Ян Ливэй совершил на корабле "Шэньчжоу-5" первый в истории космической программы Китая пилотируемый полет в космос. В 2008 году китайский космонавт впервые вышел в открытый космос и спустя четыре года последовательно завершил первую пилотируемую встречу и состыковку. В 2017 году Китай провел первую заправку на орбите. Кроме того, страна с использованием серии аппаратов "Чанъэ" осуществила исследования Луны. Сегодня планируется сделать первые шаги по изучению Марса. Добившись значительных успехов в области космической науки, космических технологий и освоении космоса, Китай постепенно становится сильной космической державой.
Исследования космического пространства безграничны. В этом году Китай намерен совершить серию космических полетов, в том числе осуществить запуск искусственного спутника "Гаофэнь-7", навигационного спутника "Бэйдоу" и спутника обнаружения гравитационных волн "Тяньцинь-1". Китай оставляет все больше своих следов в огромном космосе.