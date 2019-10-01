Куба пересаживается на электробайки из-за дефицита бензина

Удивительно, но иногда банальные экономические проблемы сами по себе могут сделать для экологии больше, нежели самые дорогостоящие и многомиллиардные программы, направленные на защиту окружающей среды. Экоактивисты по всему миру борются за использование возобновляемых источников энергии, снижение выбросов углекислого газа. Один из наиболее популярных способов - использование "зеленой" электроэнергетики. И, как следствие, развитие электротранспорта.

Но иногда помощь природе приходит совсем не оттуда, откуда ее, казалось бы, можно было ожидать. На Кубе, знаменитой, помимо прочего, своими раритетными автомобилями 50-х годов прошлого века, все популярнее становятся электромотоциклы и электроскутеры. Вот только дело здесь отнюдь не в заботе об экологии. Причины куда более прозаичные. Ведь в последнее время перебои с бензином на местных заправках происходят все чаще - виной тому американские санкции против Острова свободы, которые попросту запрещают танкерам заходить в кубинские порты. Да и непростая ситуация с нефтепереработкой в Венесуэле на фоне все тех же ограничений со стороны США не позволяют Кубе рассчитывать на регулярные поставки топлива из братской Боливарианской Республики.

Такой неблагоприятный для Кубы расклад привел к тому, что общественный транспорт начал ходить с перебоями. Теперь повсеместно в Гаване можно увидеть кубинцев, голосующих в надежде "поймать" попутку. Пока в основном останавливаются огромные автомобили производства 50-х годов, завезенные на Остров еще до революции 1959 года. Те, которые не восстановлены до того состояния, которое бы позволило катать туристов по центру Гаваны.

И вот теперь все чаще людей подвозят водители электромотоциклов. Случаются даже настоящие "флешмобы". На прошлой неделе около 60 человек из Ассоциации владельцев электромотоциклов (да, теперь здесь есть и такая) устроили совместный пробег, в ходе которого подвозили кубинцев, которые в пятницу после рабочей недели ехали из деловой столицы Гаваны в сторону окраин.

"Мы откликнулись на призыв нашего президента, с пониманием восприняли слова о необходимости разумной экономии. И в ситуации перебоев с поставками топлива и бензина решили помочь согражданам", - заявил изданию Cuba Debate Оскар Нуньес, вице-президент ассоциации владельцев электромотоциклов.

Справедливости ради стоит отметить, что полностью проблему нехватки топлива использование электромотоциклов не решает. Равно как и вряд ли делает планету чище. Ведь сама по себе задумка использования транспорта на электротяге заключается в том, что электричество вырабатывается с использованием природосберегающих технологий. НУ а основа электроэнергетики Кубы - тепловые электростанции, многие из которых к тому же работают на нефти.

Остается неясным и другой важный вопрос - ресурс электротранспорта в кубинских условиях. Даже не самих мотоциклов и скутеров, а их самой дорогой части - электрических батарей. Ведь в условиях высокой влажности и круглогодичной жары автомобильные аккумуляторы, например, редко работают больше 2 лет, зачастую выходя из строя куда раньше. Учитывая, что популярность электротранспорт начал набирать здесь совсем недавно, говорить о каких-то проблемах еще рано.

Пока же рев огромных классических двигателей середины прошлого века все чаще заменяет чуть слышный писк электродвигателей скутеров. И гуляя по старинным узким улочкам кубинской столицы, понимаешь, что с эстетической точки зрения это сравнение отнюдь не в пользу новых технологий.