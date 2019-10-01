Ласицкене возмутилась участием в ЧМ пропустившего допинг-тесты американца

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене возмутилась допуском на чемпионат мира американского спринтера Кристиана Коулмена, которого ранее оправдали за пропуск трех допинг-контролей.

В Дохе американец стал чемпионом мира, выиграв стометровку.

"Когда узнала, что его оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Потом услышала, как на это отреагировал Коэ - и отвисла еще ниже. Я задумалась: "А за что мы боремся, ребята? К чему идем?" Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. Он не предоставил себя для сдачи допинг-теста. А теперь он - чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь?" - возмутилась россиянка в интервью "Спорт-Экспрессу".

Ласицкене не уверена в том, что Коулмена можно назвать чистым спортсменом. Также россиянка призналась, что нахождение на пьедестале Коулмена и его соотечественника Джастина Гэтлинга, дважды за карьеру отстраненного за употребление запрещенных препаратов, выглядит странно на фоне борьбы с допингом в спорте.