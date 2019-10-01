Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым

Российский певец и актер Сергей Лазарев посетил телешоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на канале НТВ и поделился там рядом ценных откровений.

Например, 36-летний артист, представлявший Россию на последнем "Евровидении", официально признался, что уже во второй раз стал отцом. На этот раз суррогатная мать подарила исполнителю лапочку-дочку.

Прозвучало на программе и еще одно откровение, не менее важное и волнующее - Сергей рассказал о корнях многолетнего конфликта с Владом Топаловым, с которым работал в составе успешнейшего дуэта Smash!!.

Сергей сообщил, что после расставания "достаточно длительный период, несколько лет" они с Владом не общались вообще. "Причиной тому был разлад, расход группы Smash!!. Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально", - перечислил певец.

Добавив, что расставанию артистов предшествовала "чепуха", ложные слухи, включая сплетни о том, что Лазарев начинает сольную карьеру (что, в общем-то, и произошло).

Сергей напомнил: у них с Владом "были разные периоды жизни". В том числе и такой, когда бывший партнер "негативно отзывался" - "какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст", - вспомнил Лазарев.

Добавив, что присутствовала во всем этом и "третья сторона" - отец Топалова.

Проект Smash!! существовал с 2001 по 2004 год. Топалов выпустил первый сольный альбом в 2006 году, Лазарев - годом раньше.