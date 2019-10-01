Новости

В Сеть "слили" большой отрывок из нового "Терминатора" на русском 21:15
Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 20:40
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 17:10
Новый сезон "Очень странных дел" официально анонсирован 15:50
Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla 15:20

Лазарев рассказал о причинах расставания с Топаловым

Поп-музыка
    01.10.2019, 20:20
Текст:   Олег Усков

Российский певец и актер Сергей Лазарев посетил телешоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на канале НТВ и поделился там рядом ценных откровений.

Например, 36-летний артист, представлявший Россию на последнем "Евровидении", официально признался, что уже во второй раз стал отцом. На этот раз суррогатная мать подарила исполнителю лапочку-дочку.

Прозвучало на программе и еще одно откровение, не менее важное и волнующее - Сергей рассказал о корнях многолетнего конфликта с Владом Топаловым, с которым работал в составе успешнейшего дуэта Smash!!.

Сергей сообщил, что после расставания "достаточно длительный период, несколько лет" они с Владом не общались вообще. "Причиной тому был разлад, расход группы Smash!!. Мы разошлись очень странно, нервно, эмоционально", - перечислил певец.

Фото: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Юрий Лоза усомнился в актерском таланте Моники Беллуччи

Добавив, что расставанию артистов предшествовала "чепуха", ложные слухи, включая сплетни о том, что Лазарев начинает сольную карьеру (что, в общем-то, и произошло).

Сергей напомнил: у них с Владом "были разные периоды жизни". В том числе и такой, когда бывший партнер "негативно отзывался" - "какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст", - вспомнил Лазарев.

Добавив, что присутствовала во всем этом и "третья сторона" - отец Топалова.

Проект Smash!! существовал с 2001 по 2004 год. Топалов выпустил первый сольный альбом в 2006 году, Лазарев - годом раньше.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

46-летняя дочь Андрея Миронова Мария стала мамой 15:05
Юрий Лоза усомнился в актерском таланте Моники Беллуччи 14:55
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом 30.09.2019
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги 30.09.2019
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Драма "К звездам" с Брэдом Питтом возглавила российский прокат 30.09.2019
Лобода показала, как кормит грудью, предположительно, дочь Линдеманна 30.09.2019
Экс-вокалистка "Фабрики" Саша Савельева уехала с семьей в Израиль 30.09.2019
⧣ музыка
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: певец Сергей Лазарев впервые показал свою "тайную дочь" 30.09.2019
Metallica отменила концерты из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда 28.09.2019
Вышел новый клип Дельфина про инопланетный вирус любви 27.09.2019
⧣ телевидение
Фото: instagram.com/nelliuvarova_ru
Фото: актриса Нелли Уварова поддержала Заворотнюк, постригшись наголо 30.09.2019
Режиссер "Счастливы вместе" прокомментировал арест Натальи Бочкаревой 30.09.2019
Знаток Михаил Скипский поддержал Александра Друзя 25.09.2019