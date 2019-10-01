Новости

Студенты разработают проект реставрации здания Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
В России пройдет "Культурный марафон" для школьников 18:19
Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми 18:15
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях 18:12
На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке 17:55
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина 17:48
В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным 17:44
Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника 17:42
Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан 17:41
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове 17:37
Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа 17:28
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ 17:25
Тарантино пишет роман о ветеране-кинолюбителе 17:22
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова похоронят в Симферополе 17:18
Премьер Украины: Железные дороги в стране почти уничтожены 17:12
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 17:10
ВТО в два раза ухудшило прогноз по обороту международной торговли 17:07
В Госдуме посоветовали переходить на "четырехдневку" поэтапно 17:02
Кроссовер GAC GS4 не захотел приезжать в Россию 17:00
В квартирах москвичей остынут батареи отопления 16:53
В Госдуму внесен протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма 16:26
Обновленный Renault Kwid: почти самый дешевый "паркетник" 16:22
Студент с мечом устроил бойню в финском колледже 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 17:28
Рубрика: Культура

Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа

Голливудский актер и посол доброй воли ООН по проблемам климата Леонардо Ди Каприо косвенно осудил американского президента Дональда Трампа за то, что тот бездействует по отношению к климату. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на зарубежные телеканалы.

Фото: kinopoisk.ru
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

Во время выступления на Глобальном фестивале мира Ди Каприо заявил, что после подписания Парижского соглашения по климату политические лидеры США не выполнили свои обещания.

"Наше будущее проигнорировано", - подчеркнул актер.

Цель Парижского соглашения - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей.

В начале июня этого года Трамп объявил о выходе США из соглашения. Она выгодно другим странам, а не США, считает американский лидер.

Культура Кино и ТВ Мировое кино В мире США Леонардо Ди Каприо
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства