Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа

Голливудский актер и посол доброй воли ООН по проблемам климата Леонардо Ди Каприо косвенно осудил американского президента Дональда Трампа за то, что тот бездействует по отношению к климату. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на зарубежные телеканалы.

Во время выступления на Глобальном фестивале мира Ди Каприо заявил, что после подписания Парижского соглашения по климату политические лидеры США не выполнили свои обещания.

"Наше будущее проигнорировано", - подчеркнул актер.

Цель Парижского соглашения - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей.

В начале июня этого года Трамп объявил о выходе США из соглашения. Она выгодно другим странам, а не США, считает американский лидер.