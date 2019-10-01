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01.10.2019 23:23
Рубрика: Происшествия
Проект: Пушкинский конкурс

Лингвисты обсудили проблему клеветы и взяток

Текст: Елена Кухтенкова

Защита чести, достоинства и деловой репутации, клевета, оскорбление, публичные призывы к экстремистской деятельности, возбуждение ненависти и вражды, вовлечение в преступные сообщества, мошенничество, взятка, - по всем этим делам проводится судебная языковая экспертиза.

Тонкости и проблемы этого, не так давно ставшего очень актуальным направления лингвистики обсудят на Международной научной конференции "Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы", которая открылась в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. Форум собрал таких "звезд" по теме, как Анатолий Баранов (ставил лингвистический диагноз ругани Киркорова), Елена Кара-Мурза, Максим Кронгауз, Михаил Осадчий.

Фото: alexskopje/ iStock
Михаил Осадчий: Спрос на лингвистическую экспертизу усилился из-за санкций

Кстати, конференция проводится в партнерстве с Московским исследовательским центром и Университетом Тампере (Финляндия).

"Буквально за последние месяцы проблематика лингвистической экспертизы приобрела колоссальную общественную значимость, - цитирует пресс-служба вуза одного из организаторов, проректора Института Пушкина по науке Михаила Осадчего. - Лингвисты-эксперты снова оказались в центре внимания в рамках дел о призывах к экстремизму, насилию, несогласованным акциям и тому подобного".

Но, по словам лингвиста, цель форума - уйти от политики и сосредоточиться на объективности и проверяемости выводов эксперта, а также научиться в особенно сложных ситуациях использовать методы других наук.

Происшествия Правосудие
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