Марка Захарова проводили в последний путь овациями

Народного артиста СССР Марка Захарова проводили в последний путь бурными овациями и криками "Браво!".

Поклонники режиссера собрались в его родном театре "Ленком", чтобы отдать дань памяти. На траурную церемонию пришли многочисленные коллеги Марка Анатольевича: Карен Шахназаров, Александр Ширвиндт, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Олег Меньшиков, Владимир Машков, а также мэр Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский.

- Отныне перед коллегами Марка Анатольевича стоит сложная задача: одно дело быть достойным рядом с мастером, и совсем другое - быть достойным его, когда его не стало. Без его советов, помощи и, главное, без возможности его прощения в случае ошибки, - отметил министр Правительства Москвы Александр Кибовский, который тоже пришел проститься с Захаровым.

Когда завершилась панихида и гроб с телом Марка Анатольевича выносили на улицу, пришедшие проводить режиссера в последний путь выстроились вдоль коридоров театра и на улице и устроили бурные овации мастеру.

Режиссер, ушедший из жизни 28 сентября, будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Труппа "Ленкома", получив известия о смерти художественного руководителя, прервала гастроли в Санкт-Петербурге.