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01.10.2019 15:24
Рубрика: Власть

Медведев обсудил с Сечиным цены на бензин

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, который отчитался об исполнении обязательств по поставкам топлива на внутренний рынок и налоговым платежам в бюджет.

Нефтяная компания перевыполняет взятые на себя обязательства по обеспечению страны бензином, заверил ее руководитель. В первом полугодии рынок получил более 14 миллионов тонн, как сказал Сечин, высококачественных нефтепродуктов.

Фото: istockphoto.com
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- То есть то, о чем мы договаривались для того, чтобы бензин был стабильным по ценам, это все компания делает? - уточнил председатель правительства.

- Безусловно, - подтвердил глава "Роснефти". - Выполняем все свои обязательства с превышением даже тех нормативов, которые нам доведены.

Цены при этом если и растут, то только по причине их индексации. Других обстоятельств для повышения стоимости топлива нет.

"Роснефть" постоянно работает над улучшением качества топлива, причем с использованием отечественной продукции, созданной в рамках программ импортозамещения. Успешно прошли испытания партии катализаторов для гидроочистки, которые позволяют выпускать дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро-5. "Это первый катализатор гидроочистки для российской нефтеперерабатывающей отрасли, который не уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходит их", - заявил Игорь Сечин. И главное - теперь такими катализаторами можно обеспечить всю потребность страны. "Это очень важно, потому что катализаторы всегда приобретались за границей", - заметил премьер.

Фото: iStock
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Глава "Роснефти" рассказал о финансово-экономических результатах работы. В первом полугодии добыча нефтяного эквивалента выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,8 процента, достигнув 141,8 миллиона тонн. Добыча газа составила 33,4 миллиарда кубометров. Количество вновь введенных в эксплуатацию скважин - около 1500.

Эффект от деятельности компании ощущает бюджет страны. Налоговые платежи в госказну и регионам в первом полугодии, сообщил Сечин, составили более 1,8 триллиона рублей. Это на 0,2 процента больше, чем годом ранее. По итогам 2018 года "Роснефть" перечислила в бюджеты всех уровней почти 4,2 триллиона рублей.

Акционеры компании приняли решение за первое полугодие выплатить рекордные 162,6 миллиарда рублей дивидендов, что на 5 процентов выше аналогичного показателя за прошлый год. "И мы, наверное, первая из компаний с госучастием, которые перешли к выплате 50% дивидендов по МСФО в бюджет", - подчеркнул Игорь Сечин.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Транспорт Бензин Правительство Председатель Правительства Компании Нефть и газ Роснефть Цены на бензин
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