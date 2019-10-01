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Меняйте аппарат. WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Текст:   Антон Благовещенский
01.10.2019,  
00:25
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

После 1 февраля 2020 года приложение WhatsApp перестанет работать на смартфонах под управлением Android 2.3.7 Gingerbread, а также на базе iOS 8 и более старых версий платформы Apple.

Информация об этом опубликована на официальном сайте WhatsApp. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день разработчики WhatsApp рекомендуют использовать устройства на Android версии 4.0.3 и более новой или iOS 9 и более поздней.

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Стоит отметить, что даже выпущенный в октябре 2011 года iPhone 4s способен обновиться до iOS версии 9.3.6. Таким образом, с трудностями, по всей видимости, столкнутся владельцы iPhone 4 и более старших моделей.

31 декабря 2019 года WhatsApp перестанет работать на Windows Phone, а само приложение исчезнет из каталога Windows Store еще раньше - в июле 2019 года.

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