Меняйте аппарат. WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

После 1 февраля 2020 года приложение WhatsApp перестанет работать на смартфонах под управлением Android 2.3.7 Gingerbread, а также на базе iOS 8 и более старых версий платформы Apple.

Информация об этом опубликована на официальном сайте WhatsApp. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день разработчики WhatsApp рекомендуют использовать устройства на Android версии 4.0.3 и более новой или iOS 9 и более поздней.

Стоит отметить, что даже выпущенный в октябре 2011 года iPhone 4s способен обновиться до iOS версии 9.3.6. Таким образом, с трудностями, по всей видимости, столкнутся владельцы iPhone 4 и более старших моделей.

31 декабря 2019 года WhatsApp перестанет работать на Windows Phone, а само приложение исчезнет из каталога Windows Store еще раньше - в июле 2019 года.