МИД России опубликовал новое стихотворение Сергея Лаврова

Главный редактор издания Андрей Колесников отметил, что из стихотворения министра под названием "Выстрел в тайге" получился эпос, вышла драма в трех частях, в трех четверостишиях, которую можно ставить на сцене. "И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу "Дымком" попахивает", - написал Колесников в аннотации к колонке Лаврова.
Публикуем текст стихотворения, который также можно прочитать в Facebook МИД России.
Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,
Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.
И вдруг прям на него, как немец из тумана,
С дымящимся стволом выходит дед-лесник.
И выстрел заглушил шум дальних электричек,
Остался у ручья невзрачный мужичок.
В кармане у него нашли коробку спичек
И пачку сигарет с названием "Дымок".
Сергей Лавров, который также является автором гимна МГИМО, кузницы российских дипломатических кадров, в феврале 2015 года опубликовал в журнале три стихотворения - "Эмигранты последней волны", "Посошок", "Как будто вчера". Они были написаны в 1990-е годы после распада СССР. Он также является автором сатирического стихотворения, которое было написано в конце 1980 года и опубликовано в феврале 2017 года, уточняет РИА Новости.