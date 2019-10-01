МИД России опубликовал новое стихотворение Сергея Лаврова

Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало новое стихотворение Сергея Лаврова о пожарах в тайге. Впервые оно было опубликовано на сайте журнала "Русский пионер" во вторник, где говорится о том, что глава российской дипломатии написал его на тему номера - "Дым".

Главный редактор издания Андрей Колесников отметил, что из стихотворения министра под названием "Выстрел в тайге" получился эпос, вышла драма в трех частях, в трех четверостишиях, которую можно ставить на сцене. "И при чем тут пожары? Да ни при чем. Копайте глубже. И не играйте со спичками, люди. А то сразу "Дымком" попахивает", - написал Колесников в аннотации к колонке Лаврова.

Публикуем текст стихотворения, который также можно прочитать в Facebook МИД России.

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием "Дымок".

Сергей Лавров, который также является автором гимна МГИМО, кузницы российских дипломатических кадров, в феврале 2015 года опубликовал в журнале три стихотворения - "Эмигранты последней волны", "Посошок", "Как будто вчера". Они были написаны в 1990-е годы после распада СССР. Он также является автором сатирического стихотворения, которое было написано в конце 1980 года и опубликовано в феврале 2017 года, уточняет РИА Новости.