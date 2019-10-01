Минфин предложил изменить налогообложение богатых россиян

Если человек провел в России 90 дней в году и имеет здесь дом, бизнес и личные контакты, то он должен будет платить налоги.

Как пишет издание РБК, изменить систему налогообложения россиян, имеющих активы, предлагает Минфин РФ. Министерство внесло в Госдуму проект "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

В настоящее время для того, чтобы не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в году. Многие предприниматели этим пользуются, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли. Теперь если человек провел в России больше трех месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом.

По мнению партнера Taxology Михаила Успенского, критерии жизненных интересов для определения налогового резидентства - распространенная мировая практика, которую успешно применяют многие страны Евросоюза. "Когда человек уезжает на формальный срок, но в стране у него остается дом, бизнес или семья, государство справедливо считает, что налоги он все равно должен платить у себя на родине", - пояснил Успенский.

А партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин отмечает, что ужесточение правил приведет и к росту споров с другими юрисдикциями по поводу получения преимущественного права на налогообложение. Участятся случаи двойного или даже многократного резидентства, когда Россия наряду с другой страной или даже несколькими странами будет претендовать на налоги одного гражданина.