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01.10.2019 18:53
Рубрика: Экономика

Деньги удержат на выходе

Минимальный доход должника могут защитить
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Должникам, скорее всего, будет гарантирована защита от взыскания средств в пределах прожиточного минимума. Об этом напомнил министр экономического развития Максим Орешкин, добавив, что правительство доработало предложенный ранее депутатами законопроект на эту тему.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Максим Орешкин указал, что пока при взыскании долгов за счет зарплат у россиян на руках может оказаться сумма меньше прожиточного минимума. В результате должники могут остаться без средств к существованию.

Фото: iStock
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В законопроекте об этом уточнялось, что должникам необходимо гарантировать "справедливую неприкосновенность минимального размера периодических доходов, необходимых для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении".

Из документа следует, что за должником-гражданином сохраняются доходы в размере не менее прожиточного минимума, установленного в том или ином регионе для соответствующей социально-демографической группы населения на момент принятия решения о взыскании. Законопроект дает возможность и отступить от этого правила. Так, по ходатайству должника суд вправе увеличить размер его заработной платы и других доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

Документ фактически вводит новый формат счетов - специальные банковские счета. Взыскание средств на них будет ограничено либо запрещено совсем. Гражданин вправе открывать такие счета для получения зарплаты и других доходов из внешних источников, но сам делать на них переводы не сможет.

Выдача или списание средств со специальных банковских счетов будут допускаться лишь по распоряжению владельца счета, постановлению судебного пристава-исполнителя или по решению суда. Но для этого постановление пристава или решение суда обязательно должно будет содержать указание, что взыскание производится именно со специального банковского счета.

Взыскания со специальных банковских счетов будут либо ограничены, либо запрещены

Как указывали авторы законопроекта, Гражданский кодекс гарантирует должнику сохранение суммы, равной прожиточному минимуму, но такого уточнения нет в Законе "Об исполнительном производстве". На практике же сохранение регионального прожиточного минимума гарантируется должнику только при единовременном изъятии наличных, но не распространяется на периодические выплаты - зарплаты и пенсии.

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