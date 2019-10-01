Минпросвещения РФ запустило единую образовательную онлайн-платформу

Во вторник на глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch замминистра просвещения Марина Ракова объявила о начале работы образовательного маркетплейса. Это онлайн-платформа, где будут собраны все доступные государственные и частные образовательные сервисы.

Это один из первых сервисов Цифровой образовательной среды (ЦОС), проекта, входящего в нацпроект "Образование". Что собой представляет новинка? Говоря "цифровым" языком, это агрегатор образовательного контента и сервисов, которые есть во всех регионах России. Так, каждый пользователь сможет загрузить на платформу новую образовательную программу после ее проверки экспертами.

"Маркетплейс будет содержать интерактивные задания, которые в автоматическом режиме смогут наиболее эффективно помогать ученику развивать свои компетенции и усваивать новый материал, - цитирует Ракову ТАСС. - Особенно актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог вынужден вести несколько предметов, и ему физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку. В выигрыше останутся не только учителя, но и ученики, которым в максимально яркой наглядной форме преподнесут качественные знания".

До конца ноября система будет работать закрытом пилотном режиме, а потом станет доступна всем.