Минтруд предложил повысить выплаты на уход пострадавшим на производстве

Лимиты хотят увеличить впервые за 13 лет. Кроме того, в дальнейшем их собираются индексировать. Сейчас сумма ежемесячной выплаты не превышает 900 рублей на посторонний специальный медицинский уход и 225 рублей на посторонний бытовой уход.

Если постановление правительства будет утверждено, она вырастет до 4942 рублей и 2965 рублей соответственно.

Кроме того, Минтруд предлагает внести изменения в правила проезда к месту лечения и реабилитации пострадавшего на производстве. Сейчас Фонд социального страхования оплачивает места только в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Из-за этого граждане, передвигающиеся на креслах-колясках, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а таких больше 60 процентов от числа всех пострадавших на производстве, не могут пользоваться более удобными для них купейными вагонами и специализированными вагонами с купе, оборудованными для инвалидов.

Новый проект постановления правительства разрешает оформлять проезд в поездах всех категорий, в том числе фирменных поездах, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности.

Граждане, пострадавшие на производстве, при желании также смогут пользоваться услугами воздушного транспорта. В пояснительной записке к документу отмечается, что цена авиаперелета иногда оказывается даже ниже стоимости проезда поездом.