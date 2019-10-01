Мосгорсуд 3 октября рассмотрит апелляционную жалобу на приговор, ранее вынесенный экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву - 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Решение, которое многие назвали беспрецедентным (меньшие сроки нередко дают убийцам), принял Тверской райсуд.

Как полагает защита, вердикт в отношении экс-мэра Владивостока может быть пересмотрен уже в этот четверг. Пушкарев фигурирует в материалах дела как мэр и как предприниматель. Внимание следствия привлекло перечисление денег со счетов созданного Пушкаревым-бизнесменом холдинга "Востокцемент" на его личный счет. Обвинение трактует эти переводы средств как взятку. Защита называет этот вывод абсурдным и настаивает, что невозможно заплатить взятку самому себе.

Игорь Пушкарев создал компанию "Востокцемент" в конце 1990-х. Постепенно она выросла в крупнейшего на Дальнем Востоке производителя стройматериалов. Пушкарев стал одним из самых заметных бизнесменов региона. В 2008-м он решил принять участие в выборах мэра родного Владивостока и победил на них.

Пушкарев не смог отказаться от руководства своим холдингом, даже став мэром. Он переоформил "Востокцемент" на свою мать и младшего брата Андрея, однако сохранил полный контроль над деятельностью своей компании и ее финансами.

Такой деятельностью Пушкарев привлек внимание правоохранителей. Как пишут в своей апелляционной жалобе адвокаты, ФСБ в течение пяти лет вела оперативную разработку мэра: его телефоны прослушивались, а переписка - просматривалась. Расшифровки переговоров содержатся в материалах уголовного дела против Пушкарева.

Вот, например, записи того, как номинальный "глава холдинга" Андрей Пушкарев отпрашивается у своего брата Игоря в отпуск и как он же готовится презентовать Игорю годовой отчет о работе группы компаний. Андрей старается, чтобы отчет был безукоризненным, за успешную работу он мог получить немалый годовой бонус, размер которого согласовывал Игорь Пушкарев.

А вот Игорь Пушкарев согласовывает график отпусков сотрудников "Востокцемента". И даже такой вопрос, как выделение 50 тысяч рублей на озеленение территории и покупку декоративных елей, не мог быть решен без него.

Защита настаивает: невозможно заплатить взятку самому себе

Защита считает, что все это было известно сотрудникам ФСБ и Следственного комитета. Но, по словам адвокатов, правоохранители последовательно вынесли три отказа в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

И что все изменилось в 2016 году, когда, по мнению защиты, основываясь на тех же материалах, правоохранители решили возбудить уголовное дело против Пушкарева по обвинению во взятке, подкупе и превышении должностных полномочий. Они посчитали, что средства, которые перечислялись Пушкареву его же собственной компанией "Востокцемент", могут быть интерпретированы как взятка.

Но если так, то возникает правовой казус. С точки зрения закона взятка - это незаконное вознаграждение, которое взяточник получает за совершение действий в интересах взяткодателя. Последнему от первого нужно нечто конкретное, за что он и платит. Но как "Востокцемент", финансовые потоки которого полностью и единолично контролировались Пушкаревым, мог дать взятку Пушкареву-чиновнику?

Неужели человек может дойти до того, чтобы платить самому себе за помощь себе же? Все это поистине выглядит странно. Если бы Пушкарева обвинили, к примеру, в незаконном предпринимательстве, было бы логично - человек ведет бизнес, хотя официально делать этого не может. Почему действия Пушкарева не рассмотрели с такой стороны, непонятно.

Одним из апелляционных доводов защиты является и то, что Тверской райсуд при вынесении приговора не принял во внимание ее доказательства, фактически став на сторону обвинения. То данность времени: по статистике, 99,7 процента решений судов первой инстанции носят обвинительный характер.

Уже 3 октября Мосгорсуду придется вновь разбираться в деталях дела и определять, возможно ли дать взятку самому себе. Защитники Пушкарева рассчитывают на отмену приговора Тверского суда, на то, что Мосгорсуд учтет их доказательства, и тогда картина произошедшего может оказаться совсем иной.