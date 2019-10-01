Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии

В документе отмечается неспособность американских сил обеспечить в зоне Эт-Танф взятые на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН. По данным представителей МИД России и Сирии, ситуация в этом районе близка к гуманитарной катастрофе. Представители координационных штабов также обратились к соответствующим подразделениям ООН с просьбой дать правовую оценку действий в контролируемой американскими военными зоне ответственности.

Американские военные контролируют Рукбан, который находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией.

Напомним, что глава министерства иностранных дел Сирии Валед Муаллем в субботу с трибуны ООН потребовал немедленного вывода американских и турецких войск из страны и заявил, что его правительство оставляет за собой право защищать свою территорию любым необходимым способом, если они останутся. "Соединенные Штаты и Турция поддерживают незаконное военное присутствие на севере Сирии, - сказал Муаллем. - Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами и должны быть немедленно выведены с нее". Если они откажутся, сказал он, "мы имеем право принимать все контрмеры, разрешенные международным правом".

В Сирии насчитывается около 1000 американских военнослужащих, находящихся там с миссией по борьбе с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки - прим. "РГ"). Соединенные Штаты также поддерживают курдские группировки на северо-востоке Сирии, которые выступают против сирийского правительства и борются против суннитских экстремистских групп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть войска домой, но военные чиновники Пентагона выступают за "поэтапный подход" к этому процессу.