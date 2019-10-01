Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии

Новости

Госдума не планирует приглашать активистку Тунберг 13:52
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО 13:47
От Антарктиды откололся гигантский айсберг 13:43
В Архангельской области создан Двинско-Пинежский заказник 13:42
Новые совместные проекты реализуют специалисты Казани и Минска 13:39
В Крыму установлен рекорд по безналичным платежам в курортный сезон 13:29
Путин подписал закон о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря 13:17
Роскомндазор ограничил доступ к сайтам с советами по уклонению от армии 13:12
В СНГ обобщают проекты в транспортно-логистической сфере 13:11
Kia обновила седан Cerato для России 13:00
В Москве сотрудника СК ударили ножом на проходной ведомства 12:58
Ласицкене пожелала ЦСКА удачи в матче против "Эспаньола" 12:48
В Челябинске начал работу Седьмой кассационный суд общей юрисдикции 12:47
Путин поздравил Сухопутные войска с праздником 12:47
Видео: Автомобильный мост рухнул на рыбацкие лодки на Тайване 12:45
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера" 12:42
В Луге задержали похитителя одиннадцатилетней девочки 12:40
Путин и Мадуро затронули на встрече вопросы долговых обязательств 12:39
В Татарстане мальчик попал в реанимацию после тренировки в бассейне 12:35
Хазанов: Я на всю жизнь запомнил совет, который дал мне Марк Захаров 12:28
В Петербурге арестованы нелегальные банкиры с оборотом в миллиард 12:22
В Болгарии найдена уникальная 1800-летняя могила атлета-артистократа 12:21
УАЗ начал продажи "Патриота" с "автоматом" 12:21
Назначен премьер-министр Республики Крым 12:13
Циклон принес на Северо-Запад проливные дожди и штормовой ветер 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 12:26
Рубрика: В мире

Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии

Текст: Андрей Васильев
Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии и сделать это незамедлительно. Об этом говорится в совместном заявлении координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики, которое цитирует РИА Новости.
Фото: REUTERS/Rodi Said Фото: REUTERS/Rodi Said
Фото: REUTERS/Rodi Said

В документе отмечается неспособность американских сил обеспечить в зоне Эт-Танф взятые на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН. По данным представителей МИД России и Сирии, ситуация в этом районе близка к гуманитарной катастрофе. Представители координационных штабов также обратились к соответствующим подразделениям ООН с просьбой дать правовую оценку действий в контролируемой американскими военными зоне ответственности.

Американские военные контролируют Рукбан, который находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией.

Фото: Министерство обороны РФ
Минобороны: Боевики в Сирии совершенствуют дроны для атак на наши базы

Напомним, что глава министерства иностранных дел Сирии Валед Муаллем в субботу с трибуны ООН потребовал немедленного вывода американских и турецких войск из страны и заявил, что его правительство оставляет за собой право защищать свою территорию любым необходимым способом, если они останутся. "Соединенные Штаты и Турция поддерживают незаконное военное присутствие на севере Сирии, - сказал Муаллем. - Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами и должны быть немедленно выведены с нее". Если они откажутся, сказал он, "мы имеем право принимать все контрмеры, разрешенные международным правом".

В Сирии насчитывается около 1000 американских военнослужащих, находящихся там с миссией по борьбе с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки - прим. "РГ"). Соединенные Штаты также поддерживают курдские группировки на северо-востоке Сирии, которые выступают против сирийского правительства и борются против суннитских экстремистских групп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вернуть войска домой, но военные чиновники Пентагона выступают за "поэтапный подход" к этому процессу.

В мире Ближний Восток Сирия В мире США Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В Кремле рассказали о последствиях отказа Киева от "формулы Штайнмайера"
В России начали маркировать дорогие лекарства
Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке
Сенат вынужденно рассмотрит импичмент Трампу