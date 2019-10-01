Закон Московской области от 26 сентября 2019 года № 173/2019-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии"

Статья 1

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" устанавливает величину прожиточного минимума пенсионера в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее - величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области).

Статья 2

Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2020 год устанавливается в размере 9 908 рублей.

Статья 3

Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области доводится центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября 2019 года.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев

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