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01.10.2019 18:15
Рубрика: Общество

Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании ученые повторно изучили останки "древних римлян", найденные 55 лет назад, и пришли к выводу, что эти люди проживали на острове задолго до римского вторжения.

Как сообщает Sky Statement, два ящика человеческих костей поочередно пролежали в запасниках нескольких музеев 55 лет, и все это время о них никто не вспоминал. Лишь недавно во время ревизии в Центре наследия Сомерсета на них обратили внимание сотрудники Котсуолдского археологического фонда.

Фото: Katsuhiro Sano / Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University
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Останки семи человек были обнаружены еще в 1964 году в пещере карьера Каррингтон-Парк. Рядом ранее было найдено римское кладбище. Видимо, поэтому полвека назад исследователи и сочли, что останки принадлежали древним римлянам.

Однако новое исследование доказало, что это не так. Радиоуглеродное датирование определило возраст этих костей, который превысил 9000 лет. Ученые отмечают, что это одни из древнейших человеческих останков, когда-либо найденных на территории Британии.

По словам остеоархеолога Шэрон Клаф, полученные результаты оказались удивительными. Ведь открытие ставит этих древних людей на одну ступень со знаменитым чеддарским человеком. И это способно пролить новый свет на историю заселения Британии.

Останки "Человека из Чеддара" были найдены на рубеже XIX-XX веков в пещере Гофа. На сегодняшний день это древнейший в Британии полный скелет человека. Он датируется примерно 7150 годом до н. э. Получается, что семеро людей, останки которых в новом исследовании датировали повторно, вероятно, жили примерно в одно время с чеддарским человеком.

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