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01.10.2019 19:58
Рубрика: Общество

Темная ночь

Нарышкин: Историческая культура европейских политиков деградирует
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Дефицит честных историков, чья сфера профессиональных интересов - трагические события XX века.
Фото: EPA/YURI KOCHETKOV
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Эта тема стала лейтмотивом открывшейся в РАН международной научной конференции "80-летие начала Второй мировой войны". В ней приняли участие ученые из 20 стран Европы и Азии, включая те, где история последней мировой чаще трактуется не историками, а политиками. У конференции есть еще одно неофициальное название - "Темная ночь" исторической политики". "Пока приходится констатировать, что историческая культура большинства европейских политиков деградирует самым серьезным образом. Пример - недавно принятая резолюция Европарламента, которая возложила вину за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз... Когда европарламентарии составляли эту резолюцию, они вас-то хотя бы спросили? - открывая форум, обратился к присутствующим председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. - Полагаю, что нет. Тогда как у нас в России власть не учит историков идеологической грамотности, а сама ждет от них объективных оценок и взвешенных выводов. В том числе по самым непростым вопросам". Нарышкин перечислил некоторые значимые исторические детали, которые не стоит упускать из виду перед вынесением таких страшных исторических приговоров. В частности, что "объявив врагом Советский Союз и русский большевизм, гитлеровская идеология находила немало защитников в высоких кабинетах европейских столиц, прежде всего Лондона и Парижа", что "именно с подачи Франции и Великобритании, которые были уверены, что главным противником Гитлера будет исключительно СССР, нацистской Германии удалось создать мощную армию, провести аншлюс Австрии и раздел Чехословакии". Глава РИО также напомнил, как "ожидая от нацистов прежнего послушания, "умиротворители" были неприятно удивлены, когда уже без санкции гарант версальских договоров - Германия - отторгла в свою пользу литовские земли, а затем выдвинула ультиматум Польше".

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Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посетовал, что в мире сегодня прикладывают к прошлому "современные реалии и этические нормы". Он назвал войну кризисом европейского гуманизма, и эта формулировка понравилась послу ФРГ в России Гезу Андреасу фон Гайру. "Раны этой войны ощущаются и сегодня, - сказал в ответном слове дипломат. "Поэтому важно и правильно, что мы сегодня 80 лет спустя вспоминаем те страшные события начала войны и даем им научную оценку", - заявил он и рассказал, как Германии снова удалось стать "уважаемым членом мирового сообщества": "собравшись с силами и стремясь увидеть истинную картину", она честно заглянула в зеркало истории. "В этом мы видим свою ответственность перед лицом истории и последующими поколениями", - заключил посол.

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