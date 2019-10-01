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01.10.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Назван главный аутсайдер среди валют в октябре

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного Финансового Центра", специально для "Российской валюты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Эту неделю по праву можно назвать "европейской". Ключевая макростатистика выходит именно по еврозоне и Британии, что предопределит всю расстановку сил на валютных рынках.

Фото: Istock
Что будет с рублем на этой неделе

Рубль в последнее время сильно коррелировал с нефтью, но на нефтяном рынке установился неожиданный штиль. И "черное золото" пока затаилось на подступах к отметке 60 долларов за баррель - минимально приемлемого уровня для саудитов, имеющих, как известно, первое слово в ОПЕК.

Геополитический фон неожиданным образом сместился в направлении Украины. Вокруг нее разгорается скандал с очередной попыткой импичмента демократов в отношении президента США Дональда Трампа. Налоговый период - опять же! - позади, поэтому сильных колебаний отечественной валюты мы не ждем.

В октябре начинается классический циклический "низкий сезон", который знаменует открытие периода предрождественских распродаж в США (начало которому, объективно, закладывают уже распродажи перед Halloween, а не в более известную в народе "Черную пятницу").

Фото: Reuters
Что ждет вкладчиков, если введут отрицательные ставки по валютным депозитам

Рост американской розницы сопровождается дополнительным укреплением доллара (из-за повышающегося на него спроса со стороны, преимущественно, онлайн-покупателей со всего мира) против большинства мировых валют, которое наблюдалось в пяти случаях из семи последних лет.

Поэтому транзиторное снижение рубля "без особых видимых причин", на наш взгляд, вполне вероятно. Хотя будет оно на этот раз неглубоким (уровни 66,00-66,30 рубля за доллар выглядят максимально пессимистичными) и непродолжительным. Уже в конце декабря - начале января мы ждем возобновления "бычьего" тренда в отечественной валюте, который будет особенно заметен в паре с евро, чьи позиции еще больше ослабеют.

Пара EUR/USD имеет некоторую поддержку на уровне 1,0925-1,0930. Но текущая ситуация меняется - хотя бы по той причине, что с поста главы ЕЦБ уходит Марио Драги. И его место занимает ультрамягкая (по причине ее предпочтения экономических проблем Европы над финансовыми) Кристин Лагард. Поэтому уже сейчас можно смотреть на предыдущие минимумы 2017 года - т.е. уровни 1.082 - 1.078. А причина вот в чем.

Вчера до открытия европейских бирж вышли данные по розничным продажам в Германии, которые более чем разочаровали. Рост на 3,2 процента в августе в годовом выражении оказался существенно хуже июльской цифры 5,2. В четверг выходят аналогичные цифры, но уже по еврозоне в целом. Нет нужды искать неопровержимую аргументацию в отношении того, почему они окажутся еще хуже. В Германии плохо выглядит все - и рынок труда, и инфляция, низкий уровень которой во вчерашнем релизе также сильно разочаровал и лишний раз намекнул на признаки стремительно приближающейся рецессии.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В каком статусе доллар встретит октябрь

Крупнейшая экономика континента замедлилась во втором квартале, и, возможно, сейчас она продолжает замедляться. Если это вновь подтвердится, то будет означать, что технически Германия уже вступила в рецессию - со всеми вытекающими последствиями в плане прогнозов дальнейшей монетарной политики ЕЦБ.

Итак, в тройке основных валют доллар-евро-рубль, европеец уже в который раз выглядит явным аутсайдером. Риски Brexit оказывают на единую валюту дополнительное давление.

Поэтому в краткосрочной перспективе, по мере выхода негативной макростатистики по еврозоне, рубль может даже слегка укрепиться в паре с евро до уровня 70 рублей за единицу. Что касается доллара, то он имеет предпосылки укрепиться до 65 рублей.

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