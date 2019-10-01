Названы смартфоны Huawei, которые все-таки получат Android 10

Компания Huawei раскрыла свои планы по обновлению операционной системы на своих смартфонах. Новый Android придет на устройства вместе с оболочкой EMUI 10.

Речь, отметим, пока что идет о тестовых сборках, а не о стабильных релизах.

Так, в течение октября Android 10 вместе с новой EMUI станет доступен для флагманских серий P20, P30 и Mate 20, в ноябре - для серии Mate 10.

Из не-флагманов новый Android скачать владельцы Nova 4 и 4e, Nova 5 Pro, Honor Magic 2 и ряда других. В их числе - Honor 20, 20 Pro, Honor V20, Honor 10, V10, 8X, 9X, 9X Pro, Honor 20i, планшеты MediaPad M6 10.8 и 8.4 дюйма.

Полный список девайсов Huawei, совместимых с Android 10, приводит MyDrivers.