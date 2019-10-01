Названы три необычных симптома близкого сердечного приступа у женщин

Согласно данным Британского фонда здоровья сердца (BHF), женщины чаще мужчин страдают от последствий сердечных недугов из-за несвоевременного обращения к врачам.

Так, если рассматривать женщин, то у них между появлением симптомов сердечного приступа и госпитализацией проходит от 1 часа 48 минут до 7 часов 12 минут, у мужчин - от 1 часа 24 минут до 3 часов 30 минут. Самыми частыми симптомами у представительниц слабого пола являются боли в груди, которые могут распростараняться на левую руку, а также тошнота, потливость, одышка и головокружение. Среди менее распространенных симптомов сердечного приступа у женщин кардиологи выделяют появление чувства тревоги, которое напоминает приступ панической атаки, а также чрезмерный кашель и внезапный хрип.

Также специалисты отметили, что определенные факторы риска заболеваний сердца могут быть более опасными для женщин. Среди них - курение, высокое кровяное давление и диабет, передает CNN со ссылкой на результаты исследования BHF.