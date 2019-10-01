Новые совместные проекты реализуют специалисты Казани и Минска

Образец шестицилиндрового газового двигателя для трактора, разработанный инженерами Беларуси и Татарстана, будет презентован еще до конца текущего года. Об этом стало известно во вторник на полях заседания рабочей группы по сотрудничеству специалистов Союзного государства, информирует БЕЛТА.

Совместная разработка конструкторов Татарстана и Минского моторного завода, пояснил на заседании первый заместитель министра промышленности РБ Геннадий Свидерский, "позволит более массово поставлять тракторы данной модификации на рынки, где это топливо является более эффективным".

Да и в самом Татарстане все чаще используют природный газ в качестве топлива, поэтому Минск планирует предложить республике комбайны, пассажирскую и коммунальную технику на этом виде топлива. При этом, как добавил Свидерский, партнеры готовы в тандеме работать и над проектами для поставки продукции не только в регионы Союзного государства, но и в третьи страны. Подобный формат кооперационных связей, полагает представитель министерства, в машиностроении и поставки готовой продукции позволят эффективнее работать предприятиям СГ.

Кроме того, в новом формате должен заработать и торговый дом МТЗ на берегах Волги. "Это очень развитая инфраструктурная площадка, которая позволяет совершать производственные операции и решать логистические задачи. Поэтому планируем расширить использование торгового дома для всей белорусской продукции машиностроения, при этом не будем ограничиваться только данной отраслью", - уточнил чиновник.

А ученые в Казани и Минске будут сотрудничать в сфере электротранспорта, сообщил агентству председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Татарстана. "Мы разрабатываем серию электромобилей. По комплектующим продвинулись не хуже коллег, а вот по кузовам, каркасам можем взаимодействовать, и кое-что позаимствовать у татарских ученых ", - пояснил Гусаков.

Белорусской стороне интересны и технологии казанских ученых по увеличению глубины переработки нефти. "В Татарстане работает очень сильный институт нефтехимии. Полагаем, что здесь тоже могут быть совместные проекты", - считает председатель президиума НАН. Кстати, в Казани проявляют интерес к разработкам белорусских ученых для создания сельхозтехники.

По итогам заседания рабочей группы Национальная академия наук Беларуси и Академия наук Татарстана 1 октября подпишут договор о сотрудничестве, сообщает агентство.