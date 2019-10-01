Новости

Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla 15:20
46-летняя дочь Андрея Миронова Мария стала мамой 15:05
Юрий Лоза усомнился в актерском таланте Моники Беллуччи 14:55
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом 30.09.2019
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги 30.09.2019

Новый сезон "Очень странных дел" официально анонсирован

Новости
    01.10.2019, 15:50
Текст:   Алексей Литовченко

Никто не сомневался, что это произойдет, и это таки произошло: четвертый сезон одного из важнейших ныне здравствующих сериалов "Очень странные дела" официально анонсирован.

Подтверждением тому служит размещенное на YouTube-канале Stranger Things минималистичное видео, в котором под знакомую музыку на черном фоне складываются красные буквы и красная же цифра 4 в знакомый логотип. Затем логотип зловеще оплетают черные щупальца, и появляется надпись: "Мы больше не в Хокинсе".

Последнее одновременно является отсылкой к классическому мюзиклу "Волшебник страны Оз" и намеком на дальнейшее развитие сюжета "Странных дел". Как помним, в конце третьего сезона Джойс (Вайнона Райдер) и ее семья переехали на новое место, а шериф Хоппер (Дэвид Харбор), предположительно, оказался в плену у злых русских. Так что география далее точно расширится. Оно и понятно: сколько можно уже туда-сюда по этой деревне топтаться?

Насчет сроков ничего пока не известно. Может, через год, может, через два. Может, летом - как последний сезон, может, осенью - как первые два. Остается лишь смиренно ждать.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Драма "К звездам" с Брэдом Питтом возглавила российский прокат 30.09.2019
Лобода показала, как кормит грудью, предположительно, дочь Линдеманна 30.09.2019
Вышел трейлер нового Kingsman - с Григорием Распутиным и Black Sabbath 30.09.2019
Экс-вокалистка "Фабрики" Саша Савельева уехала с семьей в Израиль 30.09.2019
⧣ США
Фото: Виктор Васенин/ РГ
Алексей Воробьев сыграет с Джоном Малковичем в сериале Netflix 29.09.2019
Metallica отменила концерты из-за алкоголизма Джеймса Хэтфилда 28.09.2019
Вышел трейлер финального сезона сериала "Стрела" 28.09.2019
⧣ видео
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Видео: напавшего с ножом на медика режиссера Хейфеца увезла "скорая" 28.09.2019
"Я ничего не сделал": Максим Аверин не намерен извиняться за дебош 28.09.2019
Опубликовано видео дебоша с участием Максима Аверина на борту самолета 27.09.2019
⧣ фантастика
Фото: youtube.com
Вышел трейлер британского сериала по "Войне миров" Уэллса 30.09.2019
Трейлер: Ева Грин летит в космос в космической драме "Проксима" 30.09.2019
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel 27.09.2019