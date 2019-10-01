Новый сезон "Очень странных дел" официально анонсирован

Никто не сомневался, что это произойдет, и это таки произошло: четвертый сезон одного из важнейших ныне здравствующих сериалов "Очень странные дела" официально анонсирован.

Подтверждением тому служит размещенное на YouTube-канале Stranger Things минималистичное видео, в котором под знакомую музыку на черном фоне складываются красные буквы и красная же цифра 4 в знакомый логотип. Затем логотип зловеще оплетают черные щупальца, и появляется надпись: "Мы больше не в Хокинсе".

Последнее одновременно является отсылкой к классическому мюзиклу "Волшебник страны Оз" и намеком на дальнейшее развитие сюжета "Странных дел". Как помним, в конце третьего сезона Джойс (Вайнона Райдер) и ее семья переехали на новое место, а шериф Хоппер (Дэвид Харбор), предположительно, оказался в плену у злых русских. Так что география далее точно расширится. Оно и понятно: сколько можно уже туда-сюда по этой деревне топтаться?

Насчет сроков ничего пока не известно. Может, через год, может, через два. Может, летом - как последний сезон, может, осенью - как первые два. Остается лишь смиренно ждать.