Нурмагомедов проводит спарринги

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает тренировки. Боец MMA разместил фото, где он спаррингуется на ринге.

Несмотря на то, что до сих пор неизвестно, когда и с кем Нурмагомедов проведет следующий бой, россиянин не теряет времени и совершенствует свое мастерство. Боец разместил в Instagram фотографию с тренировки, на которой он боксирует с тренером.

"Самый главный процесс в подготовке - это тяжелые спарринги, и одновременно надо думать и о здоровье, чтоб не нагрузить свое тело и держаться золотой середины", - написал Хабиб.

Совсем недавно об интересе к поединку с Нурмагомедовым заявлял легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший, ранее играючи побивший Конора Макгрегора. Представители российского бойца ММА не раз говорили, что американец хочет сразиться с Нурмагомедовым по правилам бокса, однако Хабиб в подобном поединке пока не заинтересован.

Глава UFC Дана Уайт пока не сообщил о том, кто же станет следующим оппонентом Нурмагомедова в этой организации. Ранее он говорил о том, что им будет американец Тони Фергюсон.