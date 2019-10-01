Об оценке экономической эффективности градостроительных решений расскажут на семинаре

Актуальность решения таких задач обусловлена требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности в части учета экономических факторов при выполнении работ по территориальному планированию и планировке территорий.

Реализация мероприятий градостроительного развития накладывает большую ответственность на руководство субъектов РФ, администрации городов и муниципальных образований. Значимость прогнозной экономической оценки реализации градостроительного развития в бюджетной, инвестиционной и социальной сферах трудно переоценить. Эффективное устойчивое градостроительное развитие требует рационального расходования бюджетных средств, одновременного учета интересов инвесторов и жителей города, сбалансированного развития территории в части размещения мест проживания и приложения труда.

Для успешного выполнения взятых на себя градоначальниками обязательств ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" разработал методики оценки экономической эффективности, успешно апробированные для реализации Программы реновации жилищного фонда города Москвы, а также рекомендованные Минстроем России и ДОМ.РФ для оценки бюджетной эффективности мероприятий комплексного развития территорий.

Существовавшая ранее номенклатура нормативно-методических документов, регламентирующих порядок осуществления градостроительной деятельности, не могла предложить единых методологических подходов к оценке экономической эффективности градостроительных решений. ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы", обладающий уникальными компетенциями в сфере экономики градостроительства, обеспечил решение этой задачи и курирует вопросы оценки экономической эффективности реализации ключевых градостроительных проектов в городе Москве.

Разработанные институтом "Методические рекомендации по оценке экономической эффективности мероприятий комплексного развития территорий" позволили вооружить Стройкомплекс города Москвы единым научно обоснованным инструментом для прогнозирования экономических последствий реализации мероприятий градостроительного развития в рамках Программы реновации жилищного фонда. Кроме того, ДОМ.РФ и Министерство строительства России по поручению председателя правительства РФ разработало проект Стандарта комплексного развития территорий, согласно которому оценку бюджетной эффек-тивности мероприятий комплексного развития территорий следует производить в соответствии с методикой, разработанной ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы".

Вниманию профессиональной аудитории будут представлены "Методические рекомендации по оценке экономической эффективности мероприятий комплексно-го развития территорий" и "Методические рекомендации по оценке общественной (социально-экономической) эффективности реализации мероприятий градостро-ительного развития территорий", разработанные ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы" и утвержденные соответствующими приказами Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Методические рекомендации устанавливают порядок оценки эффективно¬сти текущего использования городских территорий, финансово-экономического обоснования архитектурно-планировочных и градостроительных решений, раз-рабатываемых в рамках выполнения работ по территориальному планирова¬нию планировке территорий, а также прогнозирования социально-экономиче¬ских эффектов, связанных как непосредственно с проектными решениями, так и с эффектами, возникающими в смежных отраслях экономики.

Программа:

10.00 Доклад Н.П. Кикавы:

• Требования законодательства к составу и порядку оценки экономических

последствий реализации мероприятий градостроительного развития территорий.

• Виды экономической эффективности и специфика их оценки.

• Область применения методических рекомендаций ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы", решаемые задачи.

• Порядок оценки текущей эффективности использования городских территорий. Принципы определения стратегий дальнейшего развития.

• Схема осуществления оценки финансовой реализуемости инвестиционных

проектов в области комплексного развития территорий. Номенклатура основных показателей оценки экономической эффективности.

12.00 Кофе-брейк

Порядок оценки коммерческой эффективности реализации мероприятий

комплексного развития территорий:

• Порядок оценки отрицательных и положительных денежных потоков частных инвесторов.

• Принципы построения экономико-математической модели оценки

коммерческой эффективности.

Порядок оценки бюджетной эффективности реализации мероприятий

комплексного развития территорий:

• Порядок оценки отрицательных и положительных бюджетных потоков.

• Принципы построения экономико-математической модели оценки бюджетной эффективности.

Порядок оценки социально-экономической эффективности реализации

мероприятий градостроительного развития территорий:

• Виды социально-экономических эффектов, генерируемых различными

мероприятиями градостроительного развития территорий.

• Принципиальная модель оценки социально-экономической эффективности реализации мероприятий градостроительного развития территорий. Порядок расчета социально-экономических эффектов от реализации

различных мероприятий градостроительного развития территорий.

Алгоритм подготовки заключений об уровне экономической эффективности

мероприятий комплексного развития территорий.

13.30 Дискуссионная часть. Подведение итогов семинара.

Стоимость участия: 15 000 рублей.

Оплатить участие: https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/MoYdRjPN

Организатор: ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы", при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Место проведения: Москва, ул. 2-ая Брестская, д. 6, Зал интерактивной карты.

Время проведения: 18 октября 2019, 09:30 (регистрация участников).

Спикер: Николай Кикава - к.э.н., заместитель директора по научной работе, научный руководитель авторского коллектива разработчиков методических рекомендаций ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы".

Телефоны: 8 (495) 276-23-50; 8 (495) 276-23-52. E-mail: gradplan@str.mos.ru

ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы". 127015, г. Москва, ул. Бутырская, д.42. ОГРН 1137746472742

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