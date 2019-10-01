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01.10.2019 15:23
Рубрика: Власть

Обманутые члены ЖСК смогут получать возмещения наряду с дольщиками

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты решили защитить права всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний. С этой целью в Госдуму внесен законопроект, который обеспечит членам ЖСК компенсации наряду с участниками долевого строительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев, а также руководители профильных комитетов. В документе речь идет о возмещениях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Как объяснил журналистам Володин, возмещения будут предоставляться за счет средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Компенсации смогут получать члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование.

Пока что право на такие компенсации имеют обманутые дольщики.

- Наша задача - защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний, - подчеркнул спикер

Он напомнил, что законодатели уже разрешили направлять государственное финансирование на достройку проблемных объектов, переданных ЖСК в ходе процедур банкротства застройщиков.

Однако гражданам-участникам таких ЖСК при этом не дали возможность получить выплату возмещения, если указанный Фонд принял решение о нецелесообразности завершения проблемной стройки.

- Сложившаяся ситуация ставит участников жилищно-строительных кооперативов в неравное положение по сравнению с дольщиками, - отметил Вячеслав Володин. - Это несправедливо и требует законодательного решения, что мы и предложили.

Фото: РИА Новости
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В ближайшее время законопроект будет вынесен на Совет Думы, чтобы профильный комитет как можно скорее подготовил его к рассмотрению в первом чтении.

По экспертным оценкам, сегодня на рынке действует 260 ЖСК с объемом незавершенного строительства около 1,5 млн кв. метров, говорится в пояснительной записке. Из них, по данным регионов, 132 ЖСК создано решениями участников строительства для достройки проблемных объектов за застройщиков-банкротов. При этом большая часть таких ЖСК в настоящее время не имеет средств для завершения строительства. Общая площадь "недостроя" составляет около 350 тыс. кв.м., а количество участников таких ЖСК оценивается более чем в 6 тыс. человек.

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