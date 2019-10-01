Офицер Следственного комитета РФ погиб после нападения на КПП

Во вторник в центре Москвы в разгар рабочего дня погиб офицер Следственного комитета РФ. Преступление произошло прямо у главного здания СКР в Техническом переулке. Офицер находился на проходной "при исполнении" - он занимался организацией приема граждан.

Первые сообщения о ЧП у здания в Техническом переулке еще давали надежду - имя раненного традиционно не называли, но говорили, что он просто пострадал. Спустя час появилась информация, что офицер ранен серьезно - задета аорта. Еще через полчаса сам Следственный комитет сообщил, что полковник юстиции Владислав Капустин скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

Нападавшего задержали сразу. В Следственном комитете говорят, что с ним работают следователи. Но фамилия убийцы до сих пор не названа.

- Полковник Владислав Капустин вышел к заявителям для организации их личного приема. В этот момент мужчина нанес ножом удар в спину офицеру. Сотрудник ведомства был незамедлительно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Наш товарищ скончался не приходя в сознание, - рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Буквально спустя несколько часов после убийства следователи возбудили уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". По ней ему грозит от 20 лет до пожизненного срока.

По предварительной информации, нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В Следственном комитете рассказали, что "в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения". Поэтому в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его состояния.

Если гражданин психически болен, его отправят в соответствующее медицинское заведение. А уж там решат - подлежит ли его болезнь лечению. Вылечат - будут судить. Если не получится вылечить, то он останется пациентом на всю оставшуюся жизнь. Если здоров, будут судить, как только закончится следствие.

Светлана Петренко заверила, что следователи тщательно оценят все обстоятельства нападения на офицера.

- Дерзость совершенного преступления не оставляет никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона. Сотрудники всего ведомства скорбят вместе с родными и близкими нашего погибшего товарища,- заявила официальный представитель ведомства, добавив, что Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина, у которого остались жена и ребенок.

Подобные нападения для огромного мегаполиса не редкость. Так в сентябре на Зубовском бульваре столицы 26-летний мужчина напал на сотрудника министерства обороны. Нападавший был в кофте футбольного клуба "Барселона". Он угрожал мужчине ножом и потребовал денег, но в итоге скрылся, ничего не похитив.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого на улице Усачева. И он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье о вооруженном разбое, ведется следствие.