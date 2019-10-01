Исследователи из Европейской программы Copernicus зафиксировали гигантский айсберг площадью более полутора тысяч квадратных километров, который откололся от Антарктиды.

О мощном природном явлении рассказывает Phys.org. Оно произошло 24-25 сентября текущего года. От Антарктиды откололся гигантский айсберг, самый большой за последние 50 лет наблюдений. Он получил название D28.

Сообщается, что айсберг оторвался от ледника Эмери. По оценкам членов Европейской программы Copernicus, его площадь составляет 1582 квадратных километра, а толщина - около 210 метров.

Как сообщила американский гляциолог Хелен Аманда Фрикер, профессор Калифорнийского университета, айсберг содержит 315 миллиардов тонн льда. Цифры огромны и выглядят пугающими.

Однако ученые успокаивают - по их мнению, происходящее являются частью нормального цикла шельфовых ледников и не связано с глобальным потеплением климата.

"Эти шельфы являются продолжением "ледяной шапки", - говорит Хелен Аманда Фрикер. - Они должны терять массу, потому что до этого они приобретают массу за счет падающего снега и ледников, которые медленно движутся к берегу. Иными словами, эти шельфы "хотят" оставаться одного того же размера".

Уточняется, что айсберг откололся на востоке Антарктиды. Данный регион отличается от запада континента и Гренландии, которые быстро нагреваются из-за изменения климата.

"Это действительно важно, чтобы общественность не запуталась и не подумала, что в произошедшем виновато изменение климата", - подытожила Фрикер.