В четверг Национальной хоккейной лиге стартуют матчи очередного сезона. Первыми на лед выйдут две канадские команды - "Оттава Сенаторз" и "Торонто Мейпл Ливз". Следом за ними болельщиков ждет противостояние между действующим обладателем Кубка Стэнли клубом "Сент-Луис Блюз" и чемпионом 2018 года "Вашингтон Кэпиталз".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не скрывает, что мечтает забросить в НХЛ не менее 700 шайб. Фото: REUTERS

В регулярном чемпионате НХЛ, который продлится до 4 апреля 2020 года, примет участие 31 команда. Каждая из них проведет по 82 игры, после чего восемь лучших из каждой конференции продолжат борьбу в плей-офф за самый престижный трофей клубного хоккея - Кубок Стэнли.

Отметим, что этот сезон станет предпоследним с таким составом участников. Уже совсем скоро к североамериканской лиге присоединится новый клуб из Сиэтла.

Разумеется, перед стартом сезона букмекеры активно принимают ставки на будущего чемпиона. Так вот, по последним данным, фаворитом сезона считается клуб "Тампа-Бэй" - 1 к 7, следом идет "Бостон Брюинз" - 1 к 11, виртуальную тройку замыкает "Сент-Луис Блюз" - 1 к 16.

А вот если по итогам серии плей-офф титул лучшей команды НХЛ выиграет клуб Александра Овечкина, то за каждый поставленный доллар можно будет заработать 25.

Овечкин до сих пор является самым популярным россиянином в Северной Америке, и это при том, что в разнообразных рейтингах он уже уступает позиции более молодым и амбициозным коллегам.

Так, в рейтинге зарплат Александр только на третьем месте с суммой чуть больше девяти миллионов долларов за год. Впереди Ови расположились форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин (11,6 миллиона долларов), а также нападающий "Тампы" Никита Кучеров, у которого сумма чуть меньше десяти миллионов.

Рекламный клип с участием Александра Овечкина пришелся по душе не только хоккейным болельщикам, но и ведущим кинокритикам

Также много обсуждают новую версию рейтинга звезд по версии телеканала НХЛ.

Кучеров стал вторым в списке, который возглавил форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. А вот Овечкин опустился аж на шестое место. В итоговом списке лучших среди россиян также оказались Андрей Василевский ("Тампа-Бэй", 15-е место), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс", 21-е), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз", 28-е), Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз", 30-е) и Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз", 40-е).

Комментируя рейтинг, журналисты NHL Network отметили, что Кучеров совершенно справедливо получил награду, вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата по версии Ассоциации журналистов НХЛ и назвали второе место в ТОП авансом на будущее.

Ну а что же Овечкин? В беседе с журналистами капитан "Вашингтона" заявил, что у него есть еще несколько целей в лиге:

- Мне часто в последние дни напоминают о том, что на моем счету в НХЛ 658 шайб. Конечно, я хочу преодолеть рубеж в 700. Но я не очень люблю загадывать. Посмотрим, как пойдет. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. Любому профессиональному хоккеисту очень почетно видеть свою фамилию в списке рекордов. Если я по итогам своей карьеры окажусь в десятке лучших, будет отлично, если в пятерке - вообще замечательно! Ну а 894 шайбы великого Гретцки... я думаю, что всем действующим игрокам до этого результата слишком далеко.

Непосредственно перед стартом нового чемпионата Овечкин стал автором хита, снявшись в новой рекламе клюшек.

Ролик пришелся по душе не только хоккейным болельщикам, но и кинокритикам, отметившим отличный сюжет и актерские данные хоккеиста.

По сюжету в воротах находится голкипер, который учащенно дышит. Над катком гремит гром и сияют молнии, а перед воротами, то исчезая, то вновь появляясь, вырастает фигура Овечкина. Пульс вратаря поднимается все выше и выше... а форвард неумолимо приближается к воротам, замахивается и бросает шайбу! Голкипер просыпается в холодном поту. "Ох, это был всего лишь сон", - облегченно выдыхает страж ворот и падает обратно на подушку рядом с мирно спящей женой.

Но тут он понимает, что находится в комнате не один. Вратарь открывает глаза и видит рядом с кроватью сидящего Овечкина...

"Расслабься, спи дальше", - с ухмылкой говорит российская звезда...

Тем временем "Нью-Йорк Рейнджерс" перед стартом чемпионата отправил ряд игроков в фарм-клуб.

Предстоящий сезон в "Хартфорд Вулф Пэк" начнут российский голкипер Игорь Шестеркин и форвард Виталий Кравцов.

Также в АХЛ отправились форварды Филип Хитил, Винни Леттьери и защитник Райан Линдгрен. Нападающий Бу Нивс выставлен на драфт отказов. Защитник Тармо Реунанен переведен в финский "Лукко".

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в ростере команды осталось 22 хоккеиста.

Тем временем

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сентября в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Алексей Мельничук из СКА, одержавший победы в шести из восьми матчей, в том числе три - на ноль (лучший результат сентября).

Лучшим защитником признан Микаэль Викстранд ("Ак Барс"), лучшим нападающим стал Дамир Жафяров ("Торпедо" Нижний Новгород), а лавры лучшего новичка примеряет защитник "Ак Барса" Даниил Журавлев.