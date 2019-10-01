Новости

Депутаты Госсовета Крыма поедут на поезде из Симферополя в Москву 19:58
Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских" 19:45
Путин и шесть лидеров в одном автобусе приехали на форум в Ереване 19:28
Банк России увеличил долю доллара в резервах и снизил долю евро 19:19
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы 19:11
Силуанов: профицит бюджета-2019 будет больше 0,6% ВВП 19:08
МЭР внесло в кабмин предложения по совету директоров "Почты России" 19:00
Венесуэла провела платеж по долгу России 18:55
"Девочка с волокушами" открыла памятник детям войны в Архангельске 18:53
Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов 18:52
Северный поток построен на 83 процента 18:44
Студенты разработают проект реставрации здания на Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
В России пройдет "Культурный марафон" для школьников 18:19
Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми 18:15
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях 18:12
На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке 17:55
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина 17:48
В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным 17:44
Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника 17:42
Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан 17:41
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове 17:37
Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа 17:28
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ 17:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 19:21
Рубрика: В мире

А вас, мадам Мюллер, просят заплатить

Парижский трибунал поставил на место родоначальницу французского варианта Me Too
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 220(7978)
Надо полагать, что вердикт, который на днях вынес Суд высшей инстанции Парижа, станет важной вехой не только во французской, но и в мировой юриспруденции. Дело в том, что он осудил основательницу радикального феминистского движения "BalanceTonPorc" ("Заложи Свою Свинью"), аналога американского Me Too, Сандру Мюллер за клевету и оговор мужчины, которого она ранее обвиняла в сексуальных домогательствах. Ей придется выплатить штраф 15 тысяч евро в качестве возмещения за моральный ущерб, а также 5 тысяч евро судебных издержек. Причем текст знакового решения суда должен быть опубликован в двух национальных СМИ, которые назовет истец.
Основательницу феминистского движения Сандру Мюллер уличили в клевете на мужчин. Фото: EPA Основательницу феминистского движения Сандру Мюллер уличили в клевете на мужчин. Фото: EPA
Основательницу феминистского движения Сандру Мюллер уличили в клевете на мужчин. Фото: EPA

Напомним, что в начале октября 2017 года в США "взорвалось" дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна, и Всемирную паутину в наводнили хештеги #MeToo, призывающие слабый пол к разоблачениям сексуального насилия в самых разных формах, в частности, в сфере трудовых отношений. Буквально через неделю после этого, почувствовав, что на скандале можно сделать себе имя, журналистка Сандра Мюллер запустила во Франции свой проект. Она выложила в Twitter призыв к соотечественницам: "И ты расскажи, назвав свое имя, подробности домогательств, с которыми столкнулась на работе". Тем самым в открытую дала понять, что у каждой женщины есть, кого "заложить", и сделать это - святая обязанность.

Фото: iStock
Социологи выяснили отношение россиян к феминистскому движению

Причем на этом не остановилась, а буквально через несколько часов отправила второй "твит". В нем назвала "свою свинью" - бывшего руководителя телеканала Equidia Эрика Брийона, который на одной вечеринке якобы заявил Сандре Мюллер, что "она дама в его вкусе, у нее пышный бюст" и он в состоянии заставить ее получать удовольствие "всю ночь". При этом журналистка не упомянула, что оба были в подпитии, что этот не самый элегантный флирт не имел никакого продолжения, и что Эрик Брийон на следующий день принес ей свои извинения. Более того, на тот момент дама работала в другой компании и никоим образом не зависела от него по служебной линии.

Но дело было сделано. Имя Брийона запущено в мировую паутину и выставлено на всеобщее судилище. На второй "твит" Сандры Мюллер моментально отреагировали 2500 пользователей социальных сетей, а негодующих комментариев в течение последующих дней было зарегистрировано 150 тысяч.

Этим показательным приговором посылается важнейший сигнал о том, что правовая система государства выше, чем власть интернета

Последствия этой скандальной истории для Эрика Брийона, по большому счету без вины виноватого из-за произвола в интернете, оказались катастрофическими. От него ушла любимая женщина, дети и мать были в ужасе от обвала записей в соцсетях, где его называли извращенцем, развратником и насильником. От предпринимателя отвернулись клиенты, в результате чего торговый оборот его предприятия сократился в четыре раза. "Я был просто растоптан", - заявил Эрик в ходе судебного разбирательства.

Фото: kinopoisk.ru
Рами Малек пожаловался на домогательства

Что касается Сандры Мюллер, то она вплоть до суда пожинала плоды своего более чем сомнительного демарша: американский журнал "Time" номинировал ее вместе с женщинами, нарушившими молчание, на звание "человека года". Она также успела неплохо заработать, опубликовав книгу под заголовком, повторяющим название ее движения.

Однако очерненный и охаянный Эрик Брийон проявил характер и, подав иск, выиграл дело. Его исход, как писала в эти дни парижская газета "Фигаро", должен стать своего рода прецедентом и уроком всем на будущее. Ведь этим показательным приговором посылается важнейший сигнал о том, что правовая система государства выше, чем власть интернета, где нет ни презумпции невиновности, ни права на защиту чаще всего опороченных людей. Именно поэтому радикальные активисты, будь-то дамы наподобие Сандры Мюллер или сверхретивые "борцы с расизмом", так охотно и бесстыдно используют Facebook, Twitter, Instagram и прочие современные средства коммуникации, которые превратились в своего рода "цифровые суды".

В мире Европа Франция Общество СМИ и соцсети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В России начали маркировать дорогие лекарства