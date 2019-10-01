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01.10.2019 17:50
Рубрика: Общество

Граждан учтут по-новому

Перепись населения обойдется в 33 миллиарда рублей
Текст: Игорь Зубков
Общий бюджет всех мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения и обработке ее результатов составит 33 миллиарда рублей, сообщил руководитель Росстата Павел Малков. Он дал официальный старт подготовке к переписи - до ее начала остался ровно год.
Росстат представил эмблему переписи: стилизованное число 2020 символизирует людей, делящихся друг с другом данными. Фото: Росстат Росстат представил эмблему переписи: стилизованное число 2020 символизирует людей, делящихся друг с другом данными. Фото: Росстат
Росстат представил эмблему переписи: стилизованное число 2020 символизирует людей, делящихся друг с другом данными. Фото: Росстат

Из этой суммы половину составит фонд оплаты труда - перепись проведут 360 тысяч переписчиков. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года, их число сократится в полтора раза благодаря новым технологиям и новым каналам сбора данных - переписные листы можно будет заполнить не только с переписчиком, но и в МФЦ "Мои документы", а также через портал госуслуг.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Росстат: Перепись населения пройдет с использованием современных технологий

На последний канал организаторы возлагают особые надежды, сознавая, что люди все более неохотно открывают двери посторонним. Минкомсвязи учло опыт пробной интернет-переписи прошлого года, когда 40 процентов пользователей бросили заполнение листа на полпути, столкнувшись с вопросами вроде типа жилища, года постройки здания и так далее - теперь предполагается частичное автозаполнение форм из профиля респондента и государственных баз данных, выдача всплывающих подсказок. Кроме того, перепись через портал будет доступна не только тем, кто имеет подтвержденную учетную запись, но и тем, у кого есть только стандартная запись (сейчас и тех, и других 72 миллиона человек), рассказал директор Департамента проектов цифровой трансформации минкомсвязи Олег Качанов.

На IT-инфраструктуру и новые технологии уйдет примерно четверть бюджета переписи, в том числе 6,7 миллиарда рублей на закупку планшетов для переписчиков, причем решено, что они будут оснащены отечественной операционной системой (единственным поставщиком планшетов для переписи определен "Ростелеком"). Все сведения о домохозяйствах будут сразу собираться в цифровом виде, подчеркнул Малков. Это позволит ускорить их обработку - первые результаты Росстат представит к концу 2020 года, предварительные итоги - в феврале 2021 года, окончательные - в 2022 году. В помощь Росстат планирует использовать большие данные (в частности, от сотовых операторов), но деталей пока нет.

Общество Соцсфера Социология Правительство Росстат Правительство Минкомсвязи Всероссийская перепись населения 2020 года
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