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01.10.2019 19:24
Рубрика: Экономика

Пропан против метана

Перевод авто на газ имеет плюсы и минусы
Текст: Оксана Зозуля
Российская газета - Спецвыпуск № 220(7978)
Природный газ сегодня - основная альтернатива нефтяным видам топлива. При переводе транспорта на метан в 2 - 3 раза снижаются выбросы по оксиду углерода, в 2 раза по окислам азота, не образуется сажа, свойственная дизельным двигателям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но для автомобилистов использование газомоторного топлива связано как с очевидными преимуществами, так и с определенными сложностями. Пожалуй, определяющим фактором выбора служит цена вопроса. Так, стоимость КПГ (сжатого метана) в среднем по России составляет 16 рублей за куб. По расходу куб метана эквивалентен литру бензина. С момента добычи до готового топлива природный газ нужно лишь очистить, осушить и сжать в компрессоре, а на заправочную станцию он уже доставляется по трубе. Это позволяет экономить на транспортных расходах и в конечном итоге обусловливает низкую цену КПГ. При этом природный газ не снижает мощность автомобиля, а его использование уменьшает износ двигателя более чем на треть. В результате двигатель служит дольше, а перевозчик экономит не только на топливе, но и на техническом обслуживании. После установки газобаллонного оборудования автовладельцу не придется самостоятельно собирать документы, необходимые для ТО. Это сделает фирма по установке газобаллонного оборудования. Причем установка ГБО на малотоннажный грузовик при базовых расчетных параметрах окупится за полгода.

Фото: iStock
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В России уже внедряются специализированные программы по переводу транспорта на природный газ. Сегодня основной проводник технологических изменений - компания "Газпром газомоторное топливо" внедряет четыре стимулирующие акции для юридических лиц: "EcoGas - экономия для Вас!+", "EcoCity", "Первый раз - первый газ!" и "Год без забот". Участие в программах позволяет сократить первоначальные затраты или ускорить срок окупаемости установки ГБО. Наиболее активно на природный газ переходят службы такси. Партнерами "Яндекс.Такси" сейчас эксплуатируется 4300 автомобилей на метане. В ближайшие два года 40 процентов парка партнеров планируется перевести на ГМТ. Для этого между "Газпром газомоторное топливо" и "Яндекс.Такси" заключено соглашение о сотрудничестве и предусмотрено создание специальных условий по переводу транспорта партнеров агрегатора на природный газ. "За время действия акций ГБО установлено боле чем на 15 тысячах единиц техники. Участниками программ сегодня являются как крупные транспортные компании, так и частные предприниматели. Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет в три раза сократить топливные затраты бизнеса", - рассказал гендиректор "Газпром газомоторное топливо" Олег Мелехин.

В России внедряются специализированные программы по переводу транспорта на природный газ

Впрочем, внедрение передовых технологий связано и с определенными рисками. По-прежнему более широкому использованию ГМТ препятствует инфраструктурная недостаточность. Так, работа с авто на КПГ предполагает точный расчет маршрута от заправки до заправки, поскольку такое горючее в канистру не зальешь, а не доедешь хоть метр до колонки - дальше будешь толкать вручную или проситься на буксир. Сегодня в России чуть больше 400 метановых АГНКС, заправки же со сжиженным метаном вообще можно посчитать на пальцах.

Фото: РИА Новости
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Как пояснил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов: "Главными потребителями КПГ являются автобусы, именно поэтому наибольшее количество АГНКС наблюдается в крупных городах и отсутствует на трассах. В России сейчас наиболее востребованным является СУГ, в основном у частных лиц и мелких предпринимателей - владельцев LCV. Именно поэтому в России наиболее развитой является инфраструктура для заправки газовых баллонов пропаном, нежели метаном".

Возможности применять газомоторное топливо необходимо транслировать на всю территорию страны, а не только в городских агломерациях, считают эксперты. При развитии соответствующей инфраструктуры ГМТ может показать высокую эффективность и в грузоперевозках, считает президент Национальной Ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. "Рынок грузоперевозок с использованием самосвалов, работающих на метане, в нашей стране только формируется. Необходимость перехода на использование этого экологичного топлива очевидна. Но вначале необходимо построить инфраструктуру, и перевозчики с удовольствием подпишутся под этим процессом", - резюмирует глава ассоциации.

Экономика Транспорт Бензин
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