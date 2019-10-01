Динозавры пошли в рост вовсе не оттого, что изменили свой рацион и стали обильно питаться. Причина в другом: говоря образно, они надышались кислородом. Такой неожиданный вывод сделал американский профессор Морган Шаллер, занимаясь, казалось бы, совсем далеким от гигантских ящеров делом - изучал уровни этого газа в породах Северной Америки. "Мы проверили породы в районах, которые образовались в одно и то же время на расстоянии около 1000 км друг от друга, - говорит ученый. - Оказалось, что около 215 миллионов лет назад, за короткий по геологическим меркам срок, за три миллиона лет, уровень кислорода в атмосфере подскочил с 15 процентов до 19.

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