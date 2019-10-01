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01.10.2019 11:52
Рубрика: Экономика

"Почта России" стала акционерным обществом

Текст: Юлия Кривошапко
"Почта России" завершила процедуру реорганизации и стала акционерным обществом.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Закон о преобразовании почтового предприятия из ФГУП в АО был подписан президентом Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. В процессе подготовки к реорганизации "Почта России" провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета.

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Акционерное общество "Почта России" будет правопреемницей ФГУП, поэтому все виды деятельности, которые у предприятия были раньше, переходят в новую структуру. Речь идет о доставке корреспонденции, товаров и грузов, в том числе международных, выдаче пенсий, денежных переводах, продаже билетов, оказании платежных, медицинских, бытовых и социальных услуг, информировании населения о значимых событиях.

В уставе предприятия сказано, что новое АО может инвестировать в технологические компании и венчурные фонды, брать на себя функции многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, сдавать и брать в аренду воздушные суда, торговать продовольственными и непродовольственными товарами, проводить исследования рынка и общественного мнения, заниматься благотворительностью.

"Мы рассчитываем, что изменение правовой формы позволит "Почте России" стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений. Надеюсь, очень скоро эти перемены заметят и клиенты, и сотрудники компании", - сказал генеральный директор АО "Почта России" Николай Подгузов.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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