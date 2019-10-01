Поддержку альтернативной генерации планируется продлить до 2035 года

Новости

Ради хайпа: В Волгограде задержали блогеров-"полицейских" 19:45
Путин и шесть лидеров в одном автобусе приехали на форум в Ереване 19:28
Банк России увеличил долю доллара в резервах и снизил долю евро 19:19
У Hyundai Santa Fe и Tucson появились новые моторы 19:11
Силуанов: профицит бюджета-2019 будет больше 0,6% ВВП 19:08
МЭР внесло в кабмин предложения по совету директоров "Почты России" 19:00
Венесуэла провела платеж по долгу России 18:55
"Девочка с волокушами" открыла памятник детям войны в Архангельске 18:53
Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов 18:52
Северный поток построен на 83 процента 18:44
Студенты разработают проект реставрации здания на Правды, 24 18:30
Песков назвал "не совсем адекватной" реакцию Тбилиси на встречу глав МИД 18:25
В Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали детей 18:24
В России пройдет "Культурный марафон" для школьников 18:19
Найденные в Британии "римляне" оказались более древними людьми 18:15
Ученые рассказали о смертельной болезни, найденной в древних мумиях 18:12
На Алтае возбудили дело после смерти подростка на уроке 17:55
В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина 17:48
В Ставрополе проверят видео с брошенным на улице больным 17:44
Калининградец зарезал мешавшего ему спать собутыльника 17:42
Корабли Балтийского флота отправились в поход в Индийский океан 17:41
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове 17:37
Леонардо Ди Каприо осудил Дональда Трампа 17:28
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении РФ в ПАСЕ 17:25
Тарантино пишет роман о ветеране-кинолюбителе 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
2 октября в "РГ" пройдет пресс-конференция об утилизации отходов
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Почему отремонтированное авто - не повод для отказа в выплате страховки
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
Верховный суд разъяснил, в каких случаях брачный контракт не действует
01.10.2019 19:27
Рубрика: Экономика

Рынок обеспечит спрос

Поддержку альтернативной генерации планируется продлить до 2035 года
Текст: Алена Баталова
Российская газета - Спецвыпуск № 220(7978)
Минувшим летом отобраны последние проекты, которые смогут поучаствовать в программе господдержки возобновляемой электроэнергетики, рассчитанной до 2024 года. И сегодня энергию ветра, солнца и малых ГЭС обязательно купят, а инвесторы, вложившиеся в поля солнечных панелей и ветрогенераторов, как минимум "отобьют" затраты.
Претендовать на федеральную поддержку могут проекты ВИЭ определенной мощности. Фото: Аркадий Колыбалов Претендовать на федеральную поддержку могут проекты ВИЭ определенной мощности. Фото: Аркадий Колыбалов
Претендовать на федеральную поддержку могут проекты ВИЭ определенной мощности. Фото: Аркадий Колыбалов

Приобретать "зеленую энергию" обязан не хозяин квартиры, оплачивая коммуналку, а энергосбытовые компании и крупные промышленные предприятия по договору предоставления мощностей (ДПМ). Через повышенную стоимость покупаемой мощности возмещаются издержки на создание "зеленых" генерирующих объектов. ДПМ сегодня - основная мера господдержки ВИЭ.

Разумеется, претендовать на заключение ДПМ может не каждая фирма, поставившая на холме пару флюгеров. Проект должен пройти отбор и гарантировать выполнение требований по локализации производства определенного процента оборудования на территории нашей страны. Если "зеленый" поставщик не выполняет договор на поставку мощности, его штрафуют, но в целом условия интересные: договор ДПМ сегодня позволяет в течение 15 лет компенсировать часть затрат с фиксированной нормой доходности 12 процентов.

Но не все покупатели энергии довольны такими условиями. "Удельная стоимость отечественных ВИЭ кратно выше зарубежных аналогов, - комментирует замдиректора ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Валерий Дзюбенко. - Оплачивают колоссальные дотации все энергопотребители, начиная с промпредприятий и заканчивая больницами и детскими садами. Прогнозы авторитетных экспертных организаций, в частности НП "Совет рынка", показывают, что в 2030-х годах возобновляемая энергетика в России станет конкурентоспособной, и никаких дотаций ей не требуется. Но инвесторы ВИЭ активно лоббируют выделение новых субсидий аж до 2050 года, то есть далеко за горизонтом выхода на самоокупаемость".

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Преференции для новых нефтегазовых проектов приостановлены

В ассоциации убеждены, что необходимо перевести поддержку ВИЭ на более эффективные инструменты - например, развивать ее на энергоизолированных территориях, переориентировать с оптового рынка на домохозяйства, а вместо ДПМ использовать налоговые льготы, субсидирование процентных ставок по кредитам и т.д.

При этом сторонники "зеленой энергетики" констатируют, что им уже удалось значительно снизить стоимость генерируемой энергии.

"Стоимость киловатта ряда проектов ДПМ ВИЭ уже сегодня ниже стоимости электроэнергии от новых ТЭС и некоторых АЭС (5,6 рубля за киловатт-час против 6-8 рублей), и разрыв будет только увеличиваться. С 2017 года мы регулярно наблюдаем рекорды на тендерах в разных странах, где проекты солнечной и ветровой генерации отбираются с ценами ниже 0,03 доллара за киловатт-час. В 2030-2035 годах ВИЭ станут дешевле всех прочих видов генерации. С учетом параллельного снижения стоимости технологий накопления энергии, которая уже сегодня опустилась ниже 200 долларов за киловатт-час и стремится к важной границе в 100 долларов, генерация на основе ВИЭ приобретет новое качество - стабильность", - говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Объем средств на выполнение программы оценивается примерно в 400 миллиардов рублей

"По результатам последнего (июнь 2019 года) конкурсного отбора проектов ВИЭ в России итоговая величина капитальных затрат на строительство солнечной генерации составила 49 788 рубля на киловатт установленной мощности. Таким образом, за 5 лет капитальные затраты сократились более чем в 2 раза, - рассказывает Антон Усачев, замгендиректора группы компаний "Хевел", построившей в России первую промышленную солнечную электростанцию. - А себестоимость выработки "солнечного" киловатта в течение всего жизненного цикла станции составит 6 рублей. Если суммарный объем ввода новой солнечной генерации сохранится на уровне не ниже 5 ГВт, то сетевой паритет солнечной и топливной генерации в России достижим уже к 2030 году".

Как уточнили в Минэнерго России, принципиальное решение о продолжении программы господдержки после 2024 года уже принято, а ориентировочный объем средств, которые предполагается направить на выполнение программы, оценивается примерно в 400 миллиардов рублей.

"Конкурсные отборы на право заключения ДПМ для возобновляемой энергетики будут проводиться с 2024 по 2035 годы, - рассказал "РГ" директор департамента развития электроэнергетики минэнерго Павел Сниккарс. - Мы исходим из того, что поддержка этого вида генерации не должна быть "автоматической", она должна быть обусловлена реализацией встречных обязательств со стороны отрасли, в том числе наращиванием экспортного потенциала. Это позволит занять позиции на развивающемся мировом рынке решений в области зеленой энергетики, снизить затраты на производство энергии, повысить показатели внутренней эффективности работы инвесторов, в том числе увеличением коэффициента использования установленной мощности, отражающего соотношение реальной и максимальной выработки энергии на единицу оборудования".

Фото: Татьяна Андреева
Диджитализация энергетики значительно снизит электропотребление в мире

Как отмечает Антон Усачев, задачу по наращиванию высокотехнологичного экспорта можно выполнить, если годовая мощность производства составит не менее 1 ГВт, что невозможно без адекватных мер поддержки на внутреннем рынке.

"Прекращение поддержки ВИЭ может быть воспринято как изменение государственных приоритетов, что негативно повлияет на инвестиционный климат, - объясняет еще одну причину необходимости продления программы Алексей Жихарев. - Наработанные компетенции просто потеряют фундамент. Приняв требования по локализации оборудования, государство фактически взяло на себя встречные обязательства поддерживать внутренний спрос в течение определенного периода. В России уже созданы промышленные кластеры в секторах солнечной и ветряной генерации общей мощностью около 1,5 ГВт в год. Задача в том, чтобы обеспечить им устойчивый, стабильный рынок на этапе становления".

Экономика Отрасли Энергетика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин подписал закон о реформе службы судебных приставов
Подписан указ о призыве 132 тысяч человек
Макрон поддержал членство России в Совете Европы
Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования КНР
В России начали маркировать дорогие лекарства