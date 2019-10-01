Поддержку альтернативной генерации планируется продлить до 2035 года

Минувшим летом отобраны последние проекты, которые смогут поучаствовать в программе господдержки возобновляемой электроэнергетики, рассчитанной до 2024 года. И сегодня энергию ветра, солнца и малых ГЭС обязательно купят, а инвесторы, вложившиеся в поля солнечных панелей и ветрогенераторов, как минимум "отобьют" затраты.

Приобретать "зеленую энергию" обязан не хозяин квартиры, оплачивая коммуналку, а энергосбытовые компании и крупные промышленные предприятия по договору предоставления мощностей (ДПМ). Через повышенную стоимость покупаемой мощности возмещаются издержки на создание "зеленых" генерирующих объектов. ДПМ сегодня - основная мера господдержки ВИЭ.

Разумеется, претендовать на заключение ДПМ может не каждая фирма, поставившая на холме пару флюгеров. Проект должен пройти отбор и гарантировать выполнение требований по локализации производства определенного процента оборудования на территории нашей страны. Если "зеленый" поставщик не выполняет договор на поставку мощности, его штрафуют, но в целом условия интересные: договор ДПМ сегодня позволяет в течение 15 лет компенсировать часть затрат с фиксированной нормой доходности 12 процентов.

Но не все покупатели энергии довольны такими условиями. "Удельная стоимость отечественных ВИЭ кратно выше зарубежных аналогов, - комментирует замдиректора ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Валерий Дзюбенко. - Оплачивают колоссальные дотации все энергопотребители, начиная с промпредприятий и заканчивая больницами и детскими садами. Прогнозы авторитетных экспертных организаций, в частности НП "Совет рынка", показывают, что в 2030-х годах возобновляемая энергетика в России станет конкурентоспособной, и никаких дотаций ей не требуется. Но инвесторы ВИЭ активно лоббируют выделение новых субсидий аж до 2050 года, то есть далеко за горизонтом выхода на самоокупаемость".

В ассоциации убеждены, что необходимо перевести поддержку ВИЭ на более эффективные инструменты - например, развивать ее на энергоизолированных территориях, переориентировать с оптового рынка на домохозяйства, а вместо ДПМ использовать налоговые льготы, субсидирование процентных ставок по кредитам и т.д.

При этом сторонники "зеленой энергетики" констатируют, что им уже удалось значительно снизить стоимость генерируемой энергии.

"Стоимость киловатта ряда проектов ДПМ ВИЭ уже сегодня ниже стоимости электроэнергии от новых ТЭС и некоторых АЭС (5,6 рубля за киловатт-час против 6-8 рублей), и разрыв будет только увеличиваться. С 2017 года мы регулярно наблюдаем рекорды на тендерах в разных странах, где проекты солнечной и ветровой генерации отбираются с ценами ниже 0,03 доллара за киловатт-час. В 2030-2035 годах ВИЭ станут дешевле всех прочих видов генерации. С учетом параллельного снижения стоимости технологий накопления энергии, которая уже сегодня опустилась ниже 200 долларов за киловатт-час и стремится к важной границе в 100 долларов, генерация на основе ВИЭ приобретет новое качество - стабильность", - говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Объем средств на выполнение программы оценивается примерно в 400 миллиардов рублей

"По результатам последнего (июнь 2019 года) конкурсного отбора проектов ВИЭ в России итоговая величина капитальных затрат на строительство солнечной генерации составила 49 788 рубля на киловатт установленной мощности. Таким образом, за 5 лет капитальные затраты сократились более чем в 2 раза, - рассказывает Антон Усачев, замгендиректора группы компаний "Хевел", построившей в России первую промышленную солнечную электростанцию. - А себестоимость выработки "солнечного" киловатта в течение всего жизненного цикла станции составит 6 рублей. Если суммарный объем ввода новой солнечной генерации сохранится на уровне не ниже 5 ГВт, то сетевой паритет солнечной и топливной генерации в России достижим уже к 2030 году".

Как уточнили в Минэнерго России, принципиальное решение о продолжении программы господдержки после 2024 года уже принято, а ориентировочный объем средств, которые предполагается направить на выполнение программы, оценивается примерно в 400 миллиардов рублей.

"Конкурсные отборы на право заключения ДПМ для возобновляемой энергетики будут проводиться с 2024 по 2035 годы, - рассказал "РГ" директор департамента развития электроэнергетики минэнерго Павел Сниккарс. - Мы исходим из того, что поддержка этого вида генерации не должна быть "автоматической", она должна быть обусловлена реализацией встречных обязательств со стороны отрасли, в том числе наращиванием экспортного потенциала. Это позволит занять позиции на развивающемся мировом рынке решений в области зеленой энергетики, снизить затраты на производство энергии, повысить показатели внутренней эффективности работы инвесторов, в том числе увеличением коэффициента использования установленной мощности, отражающего соотношение реальной и максимальной выработки энергии на единицу оборудования".

Как отмечает Антон Усачев, задачу по наращиванию высокотехнологичного экспорта можно выполнить, если годовая мощность производства составит не менее 1 ГВт, что невозможно без адекватных мер поддержки на внутреннем рынке.

"Прекращение поддержки ВИЭ может быть воспринято как изменение государственных приоритетов, что негативно повлияет на инвестиционный климат, - объясняет еще одну причину необходимости продления программы Алексей Жихарев. - Наработанные компетенции просто потеряют фундамент. Приняв требования по локализации оборудования, государство фактически взяло на себя встречные обязательства поддерживать внутренний спрос в течение определенного периода. В России уже созданы промышленные кластеры в секторах солнечной и ветряной генерации общей мощностью около 1,5 ГВт в год. Задача в том, чтобы обеспечить им устойчивый, стабильный рынок на этапе становления".