Подготовлены поправки об улучшении лекарственного обеспечения россиян

Для тяжелобольных россиян можно будет ввозить наркотические или психотропные препараты, которых нет в России. Такую инициативу подготовили депутаты и сенаторы от "Единой России".

Поправку, призванную улучшить систему лекарственного обеспечения россиян, предлагается внести ко второму чтению законопроекта о взаимозаменяемости лекарственных средств. Об этом рассказал первый замглавы фракции в Госдуме, руководитель межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан Андрей Исаев.

Комментируя данную тему в эфире программы "Утро России", он подчеркнул, что ввоз таких препаратов предлагается разрешить, если есть решение врачебной комиссии о том, что для данного пациента или группы пациентов не подходят те лекарства, которые есть в Российской Федерации.

Например, это может быть актуально, если у человека зафиксирована индивидуальная непереносимость к зарегистрированному препарату . Или, скажем, если у ребенка есть непереносимость к вводу лекарств уколом, а препарат можно вводить только таким способом.

- Это больные орфанными заболеваниями, редкими заболеваниями, они все состоят на учете, все проходят лечебные комиссии в обязательном порядке, - уточнил Исаев.

Речь в данном случае идет только о наркотических и сильнодействующих психотропных препаратах, подчеркнул он.

Кроме того, подготовлены важные поправки в Гражданский кодекс, также касающиеся доступности зарубежных лекарств для пациентов в России. Ведь бывают ситуации, когда "производитель на рынок так и не пришел, а лекарство очень нужно".

- В случае, если возникла такая острая необходимость, государство будет вправе произвести закупку этого лекарства без согласия правообладателя, но с последующей выплатой компенсации этому правообладателю, - рассказал о сути предложения депутат. Он добавил, что такая же практика существует в США.